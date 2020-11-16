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新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/11/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日　時間13:00）
香港疫情全球數據
5,459
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,194
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
54,856,206
確診累積
+266,513(較上日)		 1,325,159
死亡個案
+2,972(較上日)		 37,965,049
治癒人數
+131,907(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 131,548 11,367,211 6,987,454 251,901
印度 8,580 8,845,617 8,249,579 130,109
巴西 14,134 5,863,093 5,291,511 165,811
法國 27,228 1,981,827 139,810 44,548
俄羅斯 0 1,925,825 1,439,985 33,186
西班牙 0 1,492,608 196,958 40,769
英國 24,962 1,372,884 3,121 52,026
阿根廷 5,645 1,310,491 1,129,102 35,436
哥倫比亞 7,112 1,198,746 1,104,956 34,031
意大利 0 1,178,529 420,810 45,229
墨西哥 3,269 1,006,522 750,190 98,542
秘魯 2,112 937,011 863,120 35,231
德國 3,213 802,946 516,914 12,692
伊朗 0 762,068 558,818 41,493
南非 1,842 751,024 693,467 20,241
波蘭 0 712,972 294,783 10,348
烏克蘭 0 551,533 251,864 9,904
比利時 4,659 535,939 32,909 14,421
智利 0 531,273 506,700 14,819
伊拉克 0 519,152 447,039 11,670
美國疫情全球數據
11,367,211
確診累積
+131,548(較上日)		 251,901
死亡個案
+616(較上日)		 6,987,454
治癒人數
+46,635(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 7,369 1,094,356 892,466 20,140
加利福尼亞州 8,817 1,033,687 513,252 18,265
佛羅里達州 10,105 885,201 617,619 17,523
紐約州 3,627 597,394 430,260 33,997
伊利諾伊州 10,631 573,616 315,138 11,162
佐治亞州 2,084 424,989 266,136 8,957
威斯康星州 6,058 312,369 240,075 2,637
北卡羅萊納州 3,117 312,235 261,719 4,806
田納西州 5,817 310,937 270,091 3,893
俄亥俄州 7,853 298,096 202,937 5,758
中國大陸疫情全球數據
86,346
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,338
治癒人數
+18(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,148 63,627 4,512
廣東 2 1,968 1,923 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,288 1,259 22
上海 0 1,277 1,183 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 960 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 932 9
香港疫情全球數據
5,459
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,194
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 2 527 488 30
油尖旺區 1 360 346 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 294 5
沙田區 1 304 295 6
葵青區 0 294 285 4
元朗區 0 288 278 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 0 245 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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