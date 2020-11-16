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【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|5,459
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,194
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|54,856,206
確診累積
+266,513(較上日)
|1,325,159
死亡個案
+2,972(較上日)
|37,965,049
治癒人數
+131,907(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|131,548
|11,367,211
|6,987,454
|251,901
|印度
|8,580
|8,845,617
|8,249,579
|130,109
|巴西
|14,134
|5,863,093
|5,291,511
|165,811
|法國
|27,228
|1,981,827
|139,810
|44,548
|俄羅斯
|0
|1,925,825
|1,439,985
|33,186
|西班牙
|0
|1,492,608
|196,958
|40,769
|英國
|24,962
|1,372,884
|3,121
|52,026
|阿根廷
|5,645
|1,310,491
|1,129,102
|35,436
|哥倫比亞
|7,112
|1,198,746
|1,104,956
|34,031
|意大利
|0
|1,178,529
|420,810
|45,229
|墨西哥
|3,269
|1,006,522
|750,190
|98,542
|秘魯
|2,112
|937,011
|863,120
|35,231
|德國
|3,213
|802,946
|516,914
|12,692
|伊朗
|0
|762,068
|558,818
|41,493
|南非
|1,842
|751,024
|693,467
|20,241
|波蘭
|0
|712,972
|294,783
|10,348
|烏克蘭
|0
|551,533
|251,864
|9,904
|比利時
|4,659
|535,939
|32,909
|14,421
|智利
|0
|531,273
|506,700
|14,819
|伊拉克
|0
|519,152
|447,039
|11,670
|美國疫情全球數據
|11,367,211
確診累積
+131,548(較上日)
|251,901
死亡個案
+616(較上日)
|6,987,454
治癒人數
+46,635(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|7,369
|1,094,356
|892,466
|20,140
|加利福尼亞州
|8,817
|1,033,687
|513,252
|18,265
|佛羅里達州
|10,105
|885,201
|617,619
|17,523
|紐約州
|3,627
|597,394
|430,260
|33,997
|伊利諾伊州
|10,631
|573,616
|315,138
|11,162
|佐治亞州
|2,084
|424,989
|266,136
|8,957
|威斯康星州
|6,058
|312,369
|240,075
|2,637
|北卡羅萊納州
|3,117
|312,235
|261,719
|4,806
|田納西州
|5,817
|310,937
|270,091
|3,893
|俄亥俄州
|7,853
|298,096
|202,937
|5,758
|中國大陸疫情全球數據
|86,346
確診累積
+8(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,338
治癒人數
+18(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,148
|63,627
|4,512
|廣東
|2
|1,968
|1,923
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,288
|1,259
|22
|上海
|0
|1,277
|1,183
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|960
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,459
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,194
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|2
|527
|488
|30
|油尖旺區
|1
|360
|346
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|294
|5
|沙田區
|1
|304
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|285
|4
|元朗區
|0
|288
|278
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|245
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫