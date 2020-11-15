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【美國大選結果】特朗普稱選舉現違憲欺詐行為 帖文遭標記 （不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|5,448
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,187
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|54,378,318
確診累積
+394,604(較上日)
|1,318,924
死亡個案
+5,783(較上日)
|37,685,910
治癒人數
+143,857(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|147,376
|11,226,035
|6,940,373
|251,256
|印度
|24,142
|8,814,902
|8,205,728
|129,674
|巴西
|29,463
|5,848,959
|5,291,511
|165,673
|法國
|32,095
|1,954,599
|139,760
|44,246
|俄羅斯
|0
|1,903,253
|1,425,529
|32,834
|西班牙
|0
|1,492,608
|196,958
|40,769
|英國
|26,865
|1,347,907
|3,108
|51,858
|阿根廷
|8,468
|1,304,846
|1,119,366
|35,307
|哥倫比亞
|8,937
|1,191,634
|1,097,576
|33,829
|意大利
|37,249
|1,144,552
|411,434
|44,683
|墨西哥
|5,860
|1,003,253
|745,361
|98,259
|秘魯
|2,249
|934,899
|861,017
|35,177
|德國
|14,640
|799,733
|498,996
|12,619
|伊朗
|0
|749,525
|552,747
|41,034
|南非
|2,237
|749,182
|693,261
|20,206
|波蘭
|0
|691,118
|282,215
|10,045
|烏克蘭
|0
|540,593
|249,127
|9,806
|比利時
|6,268
|531,280
|32,706
|14,303
|智利
|0
|529,676
|505,243
|14,777
|伊拉克
|0
|516,915
|444,226
|11,623
|美國疫情全球數據
|11,226,035
確診累積
+147,376(較上日)
|251,256
死亡個案
+1,151(較上日)
|6,940,373
治癒人數
+26,875(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|8,793
|1,086,987
|888,631
|20,064
|加利福尼亞州
|7,747
|1,024,870
|511,686
|18,254
|佛羅里達州
|4,544
|875,096
|613,943
|17,499
|紐約州
|5,386
|593,767
|429,185
|33,976
|伊利諾伊州
|11,028
|562,985
|312,413
|11,088
|佐治亞州
|3,035
|422,905
|263,376
|8,956
|北卡羅萊納州
|3,885
|309,118
|261,719
|4,756
|威斯康星州
|5,146
|306,311
|235,170
|2,625
|田納西州
|4,662
|305,120
|268,368
|3,877
|俄亥俄州
|7,715
|290,243
|200,715
|5,750
|中國大陸疫情全球數據
|86,338
確診累積
+11(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,319
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,148
|63,627
|4,512
|廣東
|3
|1,966
|1,922
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|1
|1,288
|1,259
|22
|上海
|1
|1,277
|1,174
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|952
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,448
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,187
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|525
|488
|30
|油尖旺區
|0
|359
|346
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|294
|5
|沙田區
|0
|303
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|285
|4
|元朗區
|0
|288
|278
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|245
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫