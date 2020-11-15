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新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/11/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日　時間06:00）
香港疫情全球數據
5,448
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,187
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
54,293,999
確診累積
+310,285(較上日)		 1,317,231
死亡個案
+4,090(較上日)		 37,642,729
治癒人數
+100,676(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 122,063 11,200,722 6,958,366 251,143
印度 24,142 8,814,902 8,203,737 129,674
巴西 29,463 5,848,959 5,274,812 165,658
法國 32,095 1,954,599 139,760 44,246
俄羅斯 0 1,903,253 1,425,529 32,834
西班牙 0 1,492,608 196,958 40,769
英國 26,860 1,347,902 3,102 51,858
阿根廷 0 1,296,378 1,110,477 35,045
哥倫比亞 0 1,182,697 1,089,340 33,669
意大利 37,249 1,144,552 411,434 44,683
墨西哥 0 997,393 741,340 97,624
秘魯 0 932,650 858,388 35,106
德國 3,785 788,878 493,542 12,618
伊朗 0 749,525 552,747 41,034
南非 0 746,945 692,177 20,153
波蘭 0 691,118 282,215 10,045
烏克蘭 0 540,593 249,127 9,806
智利 0 529,676 505,243 14,777
比利時 0 525,012 32,033 14,106
伊拉克 0 516,915 444,226 11,623
美國疫情全球數據
11,200,722
確診累積
+122,063(較上日)		 251,143
死亡個案
+1,038(較上日)		 6,958,366
治癒人數
+44,868(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 5,080 1,083,274 880,702 20,059
加利福尼亞州 2,929 1,020,052 511,226 18,226
佛羅里達州 4,544 875,096 613,943 17,499
紐約州 4,597 592,978 429,185 33,975
伊利諾伊州 11,028 562,985 312,413 11,088
佐治亞州 3,035 422,905 263,376 8,956
北卡羅萊納州 3,885 309,118 261,719 4,756
威斯康星州 5,146 306,311 235,170 2,625
田納西州 4,662 305,120 268,368 3,877
俄亥俄州 7,715 290,243 200,715 5,750
中國大陸疫情全球數據
86,327
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,295
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,963 1,922 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,287 1,259 22
上海 0 1,276 1,167 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 948 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 932 9
香港疫情全球數據
5,448
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,187
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 525 488 30
油尖旺區 0 359 346 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 294 5
沙田區 0 303 295 6
葵青區 0 294 285 4
元朗區 0 288 278 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 0 245 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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