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新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2021/11/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日　時間05:00）
香港疫情全球數據
12,382
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
254,029,077
確診累積
+133,588(較上日)		 5,115,826
死亡個案
+757(較上日)		 233,850,552
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,910 47,909,659 43,800,710 783,535
印度 0 34,437,307 33,837,859 463,530
巴西 0 21,953,838 21,146,255 611,255
英國 36,128 9,561,099 7,825,200 142,898
俄羅斯 0 9,070,674 7,784,585 255,386
土耳其 21,624 8,408,166 7,888,959 73,531
法國 12,496 7,287,645 7,009,026 118,154
伊朗 6,143 6,037,718 5,695,949 128,167
阿根廷 0 5,305,151 5,170,876 116,228
西班牙 0 5,047,156 4,889,801 87,673
德國 22,005 5,038,322 4,477,900 98,194
哥倫比亞 0 5,029,335 4,870,317 127,766
意大利 7,565 4,860,061 4,608,056 132,775
印尼 0 4,250,855 4,098,178 143,659
墨西哥 0 3,844,791 3,204,910 291,089
烏克蘭 0 3,217,639 2,631,240 76,705
波蘭 0 3,204,515 2,802,616 78,867
南非 0 2,925,677 2,819,307 89,476
菲律賓 0 2,816,980 2,743,297 45,581
馬來西亞 0 2,541,147 2,446,197 29,631
美國疫情全球數據
47,909,659
確診累積
+12,910(較上日)		 783,535
死亡個案
+54(較上日)		 43,800,710
治癒人數
+15,848(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,876,813 4,803,517 73,296
德克薩斯州 454 4,282,924 4,133,199 73,226
佛羅里達州 0 3,716,608 3,444,079 60,698
紐約州 0 2,707,343 2,261,646 57,477
伊利諾伊州 0 1,735,568 1,623,107 28,986
佐治亞州 0 1,647,265 1,274,842 29,861
賓夕法尼亞州 0 1,644,848 1,513,260 32,401
俄亥俄州 3,628 1,604,488 1,499,458 25,643
北卡羅萊納州 0 1,501,801 1,454,082 18,411
密歇根州 0 1,346,868 1,026,195 24,308
中國大陸疫情全球數據
98,263
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 92,277
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,311 63,793 4,512
廣東 0 3,253 3,211 8
上海 0 2,787 2,713 7
黑龍江 0 1,988 1,723 13
雲南 0 1,635 1,529 2
河南 0 1,629 1,525 22
江蘇 0 1,603 1,599 0
浙江 0 1,499 1,465 1
河北 0 1,452 1,324 7
福建 0 1,316 1,293 1
香港疫情全球數據
12,382
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,037
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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