下一篇文章
法國女兵總統府疑遭同袍強暴 司法部門展開調查
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|12,382
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,037
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|254,029,077
確診累積
+133,588(較上日)
|5,115,826
死亡個案
+757(較上日)
|233,850,552
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,910
|47,909,659
|43,800,710
|783,535
|印度
|0
|34,437,307
|33,837,859
|463,530
|巴西
|0
|21,953,838
|21,146,255
|611,255
|英國
|36,128
|9,561,099
|7,825,200
|142,898
|俄羅斯
|0
|9,070,674
|7,784,585
|255,386
|土耳其
|21,624
|8,408,166
|7,888,959
|73,531
|法國
|12,496
|7,287,645
|7,009,026
|118,154
|伊朗
|6,143
|6,037,718
|5,695,949
|128,167
|阿根廷
|0
|5,305,151
|5,170,876
|116,228
|西班牙
|0
|5,047,156
|4,889,801
|87,673
|德國
|22,005
|5,038,322
|4,477,900
|98,194
|哥倫比亞
|0
|5,029,335
|4,870,317
|127,766
|意大利
|7,565
|4,860,061
|4,608,056
|132,775
|印尼
|0
|4,250,855
|4,098,178
|143,659
|墨西哥
|0
|3,844,791
|3,204,910
|291,089
|烏克蘭
|0
|3,217,639
|2,631,240
|76,705
|波蘭
|0
|3,204,515
|2,802,616
|78,867
|南非
|0
|2,925,677
|2,819,307
|89,476
|菲律賓
|0
|2,816,980
|2,743,297
|45,581
|馬來西亞
|0
|2,541,147
|2,446,197
|29,631
|美國疫情全球數據
|47,909,659
確診累積
+12,910(較上日)
|783,535
死亡個案
+54(較上日)
|43,800,710
治癒人數
+15,848(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,876,813
|4,803,517
|73,296
|德克薩斯州
|454
|4,282,924
|4,133,199
|73,226
|佛羅里達州
|0
|3,716,608
|3,444,079
|60,698
|紐約州
|0
|2,707,343
|2,261,646
|57,477
|伊利諾伊州
|0
|1,735,568
|1,623,107
|28,986
|佐治亞州
|0
|1,647,265
|1,274,842
|29,861
|賓夕法尼亞州
|0
|1,644,848
|1,513,260
|32,401
|俄亥俄州
|3,628
|1,604,488
|1,499,458
|25,643
|北卡羅萊納州
|0
|1,501,801
|1,454,082
|18,411
|密歇根州
|0
|1,346,868
|1,026,195
|24,308
|中國大陸疫情全球數據
|98,263
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|92,277
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,311
|63,793
|4,512
|廣東
|0
|3,253
|3,211
|8
|上海
|0
|2,787
|2,713
|7
|黑龍江
|0
|1,988
|1,723
|13
|雲南
|0
|1,635
|1,529
|2
|河南
|0
|1,629
|1,525
|22
|江蘇
|0
|1,603
|1,599
|0
|浙江
|0
|1,499
|1,465
|1
|河北
|0
|1,452
|1,324
|7
|福建
|0
|1,316
|1,293
|1
|香港疫情全球數據
|12,382
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,037
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫