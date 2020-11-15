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新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/11/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日　時間02:00）
香港疫情全球數據
5,448
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,187
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
54,125,508
確診累積
+141,794(較上日)		 1,315,035
死亡個案
+1,894(較上日)		 37,585,972
治癒人數
+43,919(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 46,232 11,124,891 6,924,923 250,445
印度 6,438 8,797,198 8,185,938 129,479
巴西 0 5,819,496 5,274,812 164,979
法國 0 1,922,504 139,760 43,892
俄羅斯 0 1,903,253 1,425,529 32,834
西班牙 0 1,492,608 196,958 40,769
英國 26,860 1,347,902 3,102 51,858
阿根廷 0 1,296,378 1,110,477 35,045
哥倫比亞 0 1,182,697 1,089,340 33,669
意大利 37,249 1,144,552 411,434 44,683
墨西哥 0 997,393 741,340 97,624
秘魯 0 932,650 858,388 35,106
德國 0 785,093 493,200 12,558
伊朗 0 749,525 552,747 41,034
南非 0 746,945 692,177 20,153
波蘭 0 691,118 282,215 10,045
烏克蘭 0 540,593 249,127 9,806
智利 0 529,676 505,243 14,777
比利時 0 525,012 32,033 14,106
伊拉克 0 516,915 444,226 11,623
美國疫情全球數據
11,124,891
確診累積
+46,232(較上日)		 250,445
死亡個案
+340(較上日)		 6,924,923
治癒人數
+11,425(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,078,194 877,168 19,946
加利福尼亞州 0 1,017,123 509,984 18,221
佛羅里達州 4,544 875,096 613,943 17,497
紐約州 0 588,381 428,514 33,955
伊利諾伊州 0 551,957 309,710 10,891
佐治亞州 0 419,870 260,296 8,905
北卡羅萊納州 3,885 309,118 261,719 4,756
威斯康星州 0 301,165 229,469 2,573
田納西州 0 300,458 265,459 3,852
俄亥俄州 0 282,528 197,674 5,736
中國大陸疫情全球數據
86,327
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,295
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,963 1,922 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,287 1,259 22
上海 0 1,276 1,167 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 948 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 932 9
香港疫情全球數據
5,448
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,187
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 525 488 30
油尖旺區 0 359 346 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 294 5
沙田區 0 303 295 6
葵青區 0 294 285 4
元朗區 0 288 278 5
深水埗區 0 264 249 12
東區 0 245 232 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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