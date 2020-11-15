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【美國大選結果】特朗普訴訟接連遇挫 佐治亞料28年來首次染藍（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月15日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|5,448
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,187
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|54,125,508
確診累積
+141,794(較上日)
|1,315,035
死亡個案
+1,894(較上日)
|37,585,972
治癒人數
+43,919(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|46,232
|11,124,891
|6,924,923
|250,445
|印度
|6,438
|8,797,198
|8,185,938
|129,479
|巴西
|0
|5,819,496
|5,274,812
|164,979
|法國
|0
|1,922,504
|139,760
|43,892
|俄羅斯
|0
|1,903,253
|1,425,529
|32,834
|西班牙
|0
|1,492,608
|196,958
|40,769
|英國
|26,860
|1,347,902
|3,102
|51,858
|阿根廷
|0
|1,296,378
|1,110,477
|35,045
|哥倫比亞
|0
|1,182,697
|1,089,340
|33,669
|意大利
|37,249
|1,144,552
|411,434
|44,683
|墨西哥
|0
|997,393
|741,340
|97,624
|秘魯
|0
|932,650
|858,388
|35,106
|德國
|0
|785,093
|493,200
|12,558
|伊朗
|0
|749,525
|552,747
|41,034
|南非
|0
|746,945
|692,177
|20,153
|波蘭
|0
|691,118
|282,215
|10,045
|烏克蘭
|0
|540,593
|249,127
|9,806
|智利
|0
|529,676
|505,243
|14,777
|比利時
|0
|525,012
|32,033
|14,106
|伊拉克
|0
|516,915
|444,226
|11,623
|美國疫情全球數據
|11,124,891
確診累積
+46,232(較上日)
|250,445
死亡個案
+340(較上日)
|6,924,923
治癒人數
+11,425(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|1,078,194
|877,168
|19,946
|加利福尼亞州
|0
|1,017,123
|509,984
|18,221
|佛羅里達州
|4,544
|875,096
|613,943
|17,497
|紐約州
|0
|588,381
|428,514
|33,955
|伊利諾伊州
|0
|551,957
|309,710
|10,891
|佐治亞州
|0
|419,870
|260,296
|8,905
|北卡羅萊納州
|3,885
|309,118
|261,719
|4,756
|威斯康星州
|0
|301,165
|229,469
|2,573
|田納西州
|0
|300,458
|265,459
|3,852
|俄亥俄州
|0
|282,528
|197,674
|5,736
|中國大陸疫情全球數據
|86,327
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,295
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,963
|1,922
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,287
|1,259
|22
|上海
|0
|1,276
|1,167
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|948
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,448
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,187
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|525
|488
|30
|油尖旺區
|0
|359
|346
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|294
|5
|沙田區
|0
|303
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|285
|4
|元朗區
|0
|288
|278
|5
|深水埗區
|0
|264
|249
|12
|東區
|0
|245
|232
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫