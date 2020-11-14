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新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/11/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日　時間17:00）
香港疫情全球數據
5,440
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,177
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
53,846,072
確診累積
+467,203(較上日)		 1,310,876
死亡個案
+7,610(較上日)		 37,451,556
治癒人數
+219,376(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 178,222 11,066,543 6,911,781 249,998
印度 22,225 8,773,479 8,163,572 129,225
巴西 35,849 5,819,496 5,274,812 164,946
法國 7,222 1,922,504 139,760 43,892
俄羅斯 22,702 1,903,253 1,425,529 32,834
西班牙 7,740 1,492,608 196,958 40,769
英國 27,303 1,321,031 3,089 51,396
阿根廷 11,859 1,296,378 1,110,477 35,045
哥倫比亞 8,685 1,182,697 1,089,340 33,669
意大利 40,902 1,107,303 399,238 44,139
墨西哥 5,558 997,393 741,340 97,624
秘魯 2,413 932,650 858,388 35,106
德國 18,638 785,093 487,834 12,503
南非 2,213 746,945 692,177 20,153
伊朗 0 738,322 546,642 40,582
波蘭 0 665,547 267,580 9,499
烏克蘭 12,524 540,332 248,863 9,795
智利 0 528,030 503,540 14,738
比利時 4,619 525,012 32,033 14,106
伊拉克 0 514,496 441,856 11,580
美國疫情全球數據
11,066,543
確診累積
+178,222(較上日)		 249,998
死亡個案
+1,312(較上日)		 6,911,781
治癒人數
+61,668(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 12,762 1,078,194 877,168 19,946
加利福尼亞州 10,067 1,017,123 509,984 18,221
佛羅里達州 6,933 870,552 612,068 17,450
紐約州 5,469 588,381 428,514 33,955
伊利諾伊州 15,415 551,957 309,710 10,891
佐治亞州 2,994 419,870 260,296 8,905
北卡羅萊納州 1,779 305,233 261,719 4,720
威斯康星州 7,777 301,165 229,469 2,573
田納西州 3,733 300,458 265,459 3,852
俄亥俄州 8,057 282,528 197,674 5,736
中國大陸疫情全球數據
86,325
確診累積
+16(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,303
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 7 1,963 1,922 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,287 1,259 22
上海 5 1,276 1,167 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 948 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 932 9
香港疫情全球數據
5,440
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,177
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
油尖旺區 2 359 346 3
觀塘區 0 357 349 7
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 294 5
沙田區 0 303 295 6
葵青區 0 294 284 4
元朗區 1 288 277 5
深水埗區 1 264 249 12
東區 1 245 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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