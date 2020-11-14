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【美國大選結果】佐治亞28年來首次染藍 多家傳媒料拜登穩勝大選（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|5,440
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,177
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|53,796,916
確診累積
+418,047(較上日)
|1,310,034
死亡個案
+6,768(較上日)
|37,419,935
治癒人數
+187,755(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|176,040
|11,064,361
|6,910,783
|249,975
|印度
|22,225
|8,773,479
|8,163,572
|129,225
|巴西
|35,849
|5,819,496
|5,274,812
|164,946
|法國
|7,222
|1,922,504
|139,760
|43,892
|俄羅斯
|0
|1,880,551
|1,406,903
|32,443
|西班牙
|7,740
|1,492,608
|196,958
|40,769
|英國
|27,303
|1,321,031
|3,089
|51,396
|阿根廷
|11,859
|1,296,378
|1,110,477
|35,045
|哥倫比亞
|8,685
|1,182,697
|1,089,340
|33,669
|意大利
|40,902
|1,107,303
|399,238
|44,139
|墨西哥
|5,558
|997,393
|741,340
|97,624
|秘魯
|2,413
|932,650
|858,388
|35,106
|德國
|18,638
|785,093
|487,913
|12,503
|南非
|2,213
|746,945
|692,177
|20,153
|伊朗
|0
|738,322
|546,642
|40,582
|波蘭
|0
|665,547
|267,580
|9,499
|智利
|0
|528,030
|503,540
|14,738
|烏克蘭
|0
|527,808
|243,901
|9,604
|比利時
|4,619
|525,012
|32,033
|14,106
|伊拉克
|0
|514,496
|441,856
|11,580
|美國疫情全球數據
|11,064,361
確診累積
+176,040(較上日)
|249,975
死亡個案
+1,289(較上日)
|6,910,783
治癒人數
+60,670(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|12,762
|1,078,194
|877,168
|19,946
|加利福尼亞州
|10,067
|1,017,123
|509,984
|18,221
|佛羅里達州
|6,933
|870,552
|612,068
|17,450
|紐約州
|5,469
|588,381
|428,514
|33,955
|伊利諾伊州
|15,415
|551,957
|309,710
|10,891
|佐治亞州
|2,994
|419,870
|260,296
|8,905
|北卡羅萊納州
|1,779
|305,233
|261,719
|4,720
|威斯康星州
|7,777
|301,165
|229,469
|2,573
|田納西州
|3,733
|300,458
|265,459
|3,852
|俄亥俄州
|8,057
|282,528
|197,674
|5,736
|中國大陸疫情全球數據
|86,325
確診累積
+16(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,303
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|7
|1,963
|1,922
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,287
|1,259
|22
|上海
|5
|1,276
|1,167
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|948
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,440
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,177
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|油尖旺區
|2
|359
|346
|3
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|294
|5
|沙田區
|0
|303
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|284
|4
|元朗區
|1
|288
|277
|5
|深水埗區
|1
|264
|249
|12
|東區
|1
|245
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫