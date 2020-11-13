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【美國大選】若拜登入主白宮 中東怎麼辦？
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|5,440
確診/疑似
+6(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,177
治癒人數
+7(較上日)
|環球疫情全球數據
|53,286,349
確診累積
+528,235(較上日)
|1,302,269
死亡個案
+8,522(較上日)
|37,177,816
治癒人數
+241,841(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|148,934
|10,873,933
|6,847,838
|248,585
|印度
|38,569
|8,729,190
|8,115,580
|128,722
|巴西
|34,640
|5,783,647
|5,256,767
|164,332
|法國
|363
|1,915,282
|139,212
|42,960
|俄羅斯
|21,983
|1,880,551
|1,406,903
|32,443
|西班牙
|21,775
|1,484,868
|196,958
|40,461
|英國
|33,495
|1,293,715
|3,031
|51,020
|阿根廷
|11,163
|1,284,519
|1,100,180
|34,782
|哥倫比亞
|8,686
|1,174,012
|1,081,691
|33,491
|意大利
|0
|1,066,401
|387,758
|43,589
|墨西哥
|5,658
|991,835
|736,197
|97,056
|秘魯
|2,231
|930,237
|856,023
|35,067
|德國
|24,738
|762,832
|473,236
|12,276
|南非
|2,338
|744,732
|690,903
|20,076
|伊朗
|11,737
|738,322
|546,642
|40,582
|波蘭
|24,051
|665,547
|267,580
|9,499
|烏克蘭
|12,053
|527,808
|243,901
|9,604
|智利
|1,634
|526,438
|502,475
|14,699
|比利時
|5,002
|520,393
|31,372
|13,891
|伊拉克
|0
|511,806
|439,228
|11,532
|美國疫情全球數據
|10,873,933
確診累積
+148,934(較上日)
|248,585
死亡個案
+1,048(較上日)
|6,847,838
治癒人數
+77,680(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|10,233
|1,065,432
|866,181
|19,730
|加利福尼亞州
|10,986
|1,007,056
|506,832
|18,142
|佛羅里達州
|5,607
|863,619
|609,480
|17,378
|紐約州
|5,055
|582,912
|427,891
|33,926
|伊利諾伊州
|12,702
|536,542
|306,868
|10,846
|佐治亞州
|2,982
|416,876
|257,392
|8,881
|北卡羅萊納州
|2,893
|303,454
|261,719
|4,706
|田納西州
|3,344
|296,725
|262,527
|3,788
|威斯康星州
|7,497
|293,388
|223,937
|2,515
|俄亥俄州
|7,115
|274,471
|194,846
|5,694
|中國大陸疫情全球數據
|86,307
確診累積
+8(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,272
治癒人數
+26(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,956
|1,921
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|1
|1,287
|1,259
|22
|上海
|3
|1,271
|1,164
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|941
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,440
確診累積
+6(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,177
治癒人數
+7(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|357
|345
|3
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|293
|5
|沙田區
|1
|303
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|284
|4
|元朗區
|1
|287
|276
|5
|深水埗區
|1
|263
|249
|12
|東區
|0
|244
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫