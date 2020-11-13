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新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/11/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日　時間20:00）
香港疫情全球數據
5,440
確診/疑似
+6(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,177
治癒人數
+7(較上日)
環球疫情全球數據
53,286,349
確診累積
+528,235(較上日)		 1,302,269
死亡個案
+8,522(較上日)		 37,177,816
治癒人數
+241,841(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 148,934 10,873,933 6,847,838 248,585
印度 38,569 8,729,190 8,115,580 128,722
巴西 34,640 5,783,647 5,256,767 164,332
法國 363 1,915,282 139,212 42,960
俄羅斯 21,983 1,880,551 1,406,903 32,443
西班牙 21,775 1,484,868 196,958 40,461
英國 33,495 1,293,715 3,031 51,020
阿根廷 11,163 1,284,519 1,100,180 34,782
哥倫比亞 8,686 1,174,012 1,081,691 33,491
意大利 0 1,066,401 387,758 43,589
墨西哥 5,658 991,835 736,197 97,056
秘魯 2,231 930,237 856,023 35,067
德國 24,738 762,832 473,236 12,276
南非 2,338 744,732 690,903 20,076
伊朗 11,737 738,322 546,642 40,582
波蘭 24,051 665,547 267,580 9,499
烏克蘭 12,053 527,808 243,901 9,604
智利 1,634 526,438 502,475 14,699
比利時 5,002 520,393 31,372 13,891
伊拉克 0 511,806 439,228 11,532
美國疫情全球數據
10,873,933
確診累積
+148,934(較上日)		 248,585
死亡個案
+1,048(較上日)		 6,847,838
治癒人數
+77,680(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 10,233 1,065,432 866,181 19,730
加利福尼亞州 10,986 1,007,056 506,832 18,142
佛羅里達州 5,607 863,619 609,480 17,378
紐約州 5,055 582,912 427,891 33,926
伊利諾伊州 12,702 536,542 306,868 10,846
佐治亞州 2,982 416,876 257,392 8,881
北卡羅萊納州 2,893 303,454 261,719 4,706
田納西州 3,344 296,725 262,527 3,788
威斯康星州 7,497 293,388 223,937 2,515
俄亥俄州 7,115 274,471 194,846 5,694
中國大陸疫情全球數據
86,307
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,272
治癒人數
+26(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,956 1,921 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 1 1,287 1,259 22
上海 3 1,271 1,164 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 941 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 932 9
香港疫情全球數據
5,440
確診累積
+6(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,177
治癒人數
+7(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 357 345 3
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 293 5
沙田區 1 303 295 6
葵青區 0 294 284 4
元朗區 1 287 276 5
深水埗區 1 263 249 12
東區 0 244 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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