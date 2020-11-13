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【美國大選結果】特朗普亞利桑那落後收窄至約1.1萬票 佐治亞將重新點票（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|5,434
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,170
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|53,125,046
確診累積
+366,932(較上日)
|1,299,163
死亡個案
+5,416(較上日)
|37,073,695
治癒人數
+137,720(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|144,960
|10,869,959
|6,831,544
|248,539
|印度
|37,279
|8,727,900
|8,113,345
|128,686
|巴西
|34,640
|5,783,647
|5,256,767
|164,332
|法國
|363
|1,915,282
|139,212
|42,960
|俄羅斯
|0
|1,858,568
|1,388,168
|32,032
|西班牙
|21,775
|1,484,868
|196,958
|40,461
|英國
|33,495
|1,293,715
|3,031
|51,020
|阿根廷
|11,163
|1,284,519
|1,100,180
|34,782
|哥倫比亞
|8,686
|1,174,012
|1,081,691
|33,491
|意大利
|0
|1,066,401
|387,758
|43,589
|墨西哥
|0
|986,177
|731,468
|96,430
|秘魯
|2,231
|930,237
|856,023
|35,067
|德國
|11,544
|749,638
|473,164
|12,276
|南非
|2,338
|744,732
|690,903
|20,076
|伊朗
|0
|726,585
|541,566
|40,121
|波蘭
|0
|641,496
|254,349
|9,080
|智利
|1,634
|526,438
|502,475
|14,699
|烏克蘭
|0
|515,755
|237,399
|9,422
|比利時
|0
|515,391
|31,130
|13,758
|伊拉克
|0
|511,806
|439,228
|11,532
|美國疫情全球數據
|10,869,959
確診累積
+144,960(較上日)
|248,539
死亡個案
+1,002(較上日)
|6,831,544
治癒人數
+61,386(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|10,233
|1,065,432
|866,181
|19,730
|加利福尼亞州
|10,597
|1,006,667
|506,678
|18,137
|佛羅里達州
|5,607
|863,619
|609,480
|17,373
|紐約州
|4,897
|582,754
|427,891
|33,917
|伊利諾伊州
|12,702
|536,542
|300,775
|10,846
|佐治亞州
|2,982
|416,876
|257,392
|8,881
|北卡羅萊納州
|2,893
|303,454
|261,719
|4,706
|田納西州
|3,344
|296,725
|262,527
|3,788
|威斯康星州
|7,497
|293,388
|223,937
|2,515
|俄亥俄州
|7,101
|274,457
|194,846
|5,692
|中國大陸疫情全球數據
|86,307
確診累積
+8(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,279
治癒人數
+33(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,956
|1,918
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,259
|22
|上海
|3
|1,271
|1,164
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|936
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|932
|9
|香港疫情全球數據
|5,434
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,170
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|357
|345
|3
|屯門區
|0
|309
|291
|16
|九龍城區
|0
|304
|293
|5
|沙田區
|1
|303
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|284
|4
|元朗區
|1
|287
|276
|5
|深水埗區
|1
|263
|249
|12
|東區
|0
|244
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫