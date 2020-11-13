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新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/11/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日　時間06:00）
香港疫情全球數據
5,434
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,170
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
53,052,903
確診累積
+294,789(較上日)		 1,297,943
死亡個案
+4,196(較上日)		 37,784,962
治癒人數
+848,987(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 114,757 10,839,756 6,811,302 248,256
印度 37,279 8,727,900 8,113,345 128,686
巴西 30,376 5,779,383 5,222,937 164,234
法國 106 1,915,025 139,177 42,960
俄羅斯 0 1,858,568 1,388,168 32,032
西班牙 21,775 1,484,868 196,958 40,461
英國 33,470 1,293,690 3,025 50,928
阿根廷 0 1,273,356 1,081,897 34,531
哥倫比亞 0 1,165,326 1,070,423 33,312
意大利 0 1,066,401 387,758 43,589
墨西哥 0 986,177 1,555,823 96,430
秘魯 0 928,006 853,208 35,031
德國 11,422 749,516 467,800 12,275
南非 2,338 744,732 690,903 20,076
伊朗 0 726,585 541,566 40,121
波蘭 0 641,496 254,349 9,080
智利 1,634 526,438 502,475 14,699
烏克蘭 0 515,755 237,399 9,422
比利時 0 515,391 31,130 13,758
伊拉克 0 511,806 439,228 11,532
美國疫情全球數據
10,839,756
確診累積
+114,757(較上日)		 248,256
死亡個案
+719(較上日)		 6,811,302
治癒人數
+41,144(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,055,199 855,503 19,573
加利福尼亞州 4,616 1,000,686 504,708 18,120
佛羅里達州 5,607 863,619 609,480 17,373
紐約州 4,567 582,424 427,891 33,909
伊利諾伊州 12,702 536,542 300,775 10,846
佐治亞州 2,982 416,876 257,392 8,881
北卡羅萊納州 2,893 303,454 261,719 4,706
田納西州 3,344 296,725 262,527 3,788
威斯康星州 7,497 293,388 223,937 2,515
俄亥俄州 7,101 274,457 194,846 5,692
中國大陸疫情全球數據
86,299
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,246
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,956 1,918 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,286 1,259 22
上海 0 1,268 1,157 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 936 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 931 9
香港疫情全球數據
5,434
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,170
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 357 345 3
屯門區 0 309 291 16
九龍城區 0 304 293 5
沙田區 1 303 295 6
葵青區 0 294 284 4
元朗區 1 287 276 5
深水埗區 1 263 249 12
東區 0 244 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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