下一篇文章
【美國大選結果】特朗普亞利桑那落後收窄至約1.1萬票 佐治亞將重新點票（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|5,434
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,170
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|52,758,114
確診累積
0(較上日)
|1,293,747
死亡個案
0(較上日)
|36,935,975
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|10,724,999
|6,770,158
|247,537
|印度
|0
|8,690,621
|8,070,817
|128,204
|巴西
|0
|5,749,007
|5,222,937
|163,406
|法國
|0
|1,914,919
|139,177
|42,599
|俄羅斯
|0
|1,858,568
|1,388,168
|32,032
|西班牙
|0
|1,463,093
|196,958
|40,105
|阿根廷
|0
|1,273,356
|1,081,897
|34,531
|英國
|0
|1,260,220
|3,025
|50,457
|哥倫比亞
|0
|1,165,326
|1,070,423
|33,312
|意大利
|0
|1,066,401
|387,758
|43,589
|墨西哥
|0
|986,177
|824,355
|96,430
|秘魯
|0
|928,006
|853,208
|35,031
|南非
|0
|742,394
|686,458
|20,011
|德國
|0
|738,094
|467,800
|12,132
|伊朗
|0
|726,585
|541,566
|40,121
|波蘭
|0
|641,496
|254,349
|9,080
|智利
|0
|524,804
|501,426
|14,633
|烏克蘭
|0
|515,755
|237,399
|9,422
|比利時
|0
|515,391
|31,130
|13,758
|伊拉克
|0
|511,806
|439,228
|11,532
|美國疫情全球數據
|10,724,999
確診累積
0(較上日)
|247,537
死亡個案
0(較上日)
|6,770,158
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|1,055,199
|855,503
|19,573
|加利福尼亞州
|0
|996,070
|503,132
|18,107
|佛羅里達州
|0
|858,012
|606,325
|17,301
|紐約州
|0
|577,857
|427,369
|33,898
|伊利諾伊州
|0
|523,840
|300,775
|10,798
|佐治亞州
|0
|413,894
|254,960
|8,806
|北卡羅萊納州
|0
|300,561
|261,719
|4,698
|田納西州
|0
|293,381
|259,438
|3,761
|威斯康星州
|0
|285,891
|219,304
|2,457
|新澤西州
|0
|269,371
|185,685
|16,607
|中國大陸疫情全球數據
|86,299
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,246
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,956
|1,918
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,259
|22
|上海
|0
|1,268
|1,157
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|936
|3
|黑龍江
|0
|949
|936
|13
|北京
|0
|947
|931
|9
|香港疫情全球數據
|5,434
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,170
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|357
|344
|3
|屯門區
|0
|309
|290
|16
|九龍城區
|0
|304
|291
|5
|沙田區
|0
|302
|295
|6
|葵青區
|0
|294
|284
|4
|元朗區
|0
|286
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|249
|12
|東區
|0
|244
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫