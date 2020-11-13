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新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/11/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月13日　時間00:00）
香港疫情全球數據
5,434
確診/疑似
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,170
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
52,758,114
確診累積
0(較上日)		 1,293,747
死亡個案
0(較上日)		 36,935,975
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 10,724,999 6,770,158 247,537
印度 0 8,690,621 8,070,817 128,204
巴西 0 5,749,007 5,222,937 163,406
法國 0 1,914,919 139,177 42,599
俄羅斯 0 1,858,568 1,388,168 32,032
西班牙 0 1,463,093 196,958 40,105
阿根廷 0 1,273,356 1,081,897 34,531
英國 0 1,260,220 3,025 50,457
哥倫比亞 0 1,165,326 1,070,423 33,312
意大利 0 1,066,401 387,758 43,589
墨西哥 0 986,177 824,355 96,430
秘魯 0 928,006 853,208 35,031
南非 0 742,394 686,458 20,011
德國 0 738,094 467,800 12,132
伊朗 0 726,585 541,566 40,121
波蘭 0 641,496 254,349 9,080
智利 0 524,804 501,426 14,633
烏克蘭 0 515,755 237,399 9,422
比利時 0 515,391 31,130 13,758
伊拉克 0 511,806 439,228 11,532
美國疫情全球數據
10,724,999
確診累積
0(較上日)		 247,537
死亡個案
0(較上日)		 6,770,158
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 1,055,199 855,503 19,573
加利福尼亞州 0 996,070 503,132 18,107
佛羅里達州 0 858,012 606,325 17,301
紐約州 0 577,857 427,369 33,898
伊利諾伊州 0 523,840 300,775 10,798
佐治亞州 0 413,894 254,960 8,806
北卡羅萊納州 0 300,561 261,719 4,698
田納西州 0 293,381 259,438 3,761
威斯康星州 0 285,891 219,304 2,457
新澤西州 0 269,371 185,685 16,607
中國大陸疫情全球數據
86,299
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,246
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,956 1,918 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,286 1,259 22
上海 0 1,268 1,157 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 936 3
黑龍江 0 949 936 13
北京 0 947 931 9
香港疫情全球數據
5,434
確診累積
0(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,170
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 357 344 3
屯門區 0 309 290 16
九龍城區 0 304 291 5
沙田區 0 302 295 6
葵青區 0 294 284 4
元朗區 0 286 275 5
深水埗區 0 262 249 12
東區 0 244 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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