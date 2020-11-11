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新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2020/11/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日　時間19:00）
香港疫情全球數據
5,408
確診/疑似
+18(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,159
治癒人數
+6(較上日)
環球疫情全球數據
51,961,232
確診累積
+446,805(較上日)		 1,281,654
死亡個案
+8,959(較上日)		 36,548,343
治癒人數
+256,900(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 134,416 10,568,711 6,717,876 245,943
印度 30,081 8,636,011 8,013,783 127,615
巴西 25,517 5,701,283 5,183,970 162,842
法國 1,017 1,857,309 135,216 42,207
俄羅斯 19,851 1,836,960 1,369,357 31,593
西班牙 17,395 1,443,997 196,958 39,756
阿根廷 11,977 1,262,476 1,081,897 34,183
英國 20,451 1,237,198 3,008 49,861
哥倫比亞 7,611 1,156,675 1,059,237 33,148
意大利 35,090 995,463 363,023 42,330
墨西哥 5,746 978,531 824,355 95,842
秘魯 1,904 925,431 850,670 34,992
南非 1,729 740,254 683,194 19,951
德國 8,101 705,640 445,260 11,860
伊朗 0 703,288 530,694 39,202
波蘭 25,221 618,813 242,875 8,805
智利 0 523,907 500,142 14,611
比利時 4,293 507,475 30,504 13,561
伊拉克 0 505,310 434,665 11,432
烏克蘭 10,391 493,544 223,530 9,018
美國疫情全球數據
10,568,711
確診累積
+134,416(較上日)		 245,943
死亡個案
+1,317(較上日)		 6,717,876
治癒人數
+49,092(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 12,212 1,042,439 846,531 19,453
加利福尼亞州 8,439 991,810 502,004 18,070
佛羅里達州 4,353 852,174 602,631 17,253
紐約州 3,870 573,248 426,725 33,876
伊利諾伊州 12,623 511,183 300,775 10,645
佐治亞州 4,319 411,652 251,942 8,730
北卡羅萊納州 2,582 297,442 261,719 4,660
田納西州 1,979 289,749 256,143 3,672
威斯康星州 7,073 278,843 214,469 2,395
新澤西州 4,251 266,688 185,134 16,595
中國大陸疫情全球數據
86,285
確診累積
+17(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,228
治癒人數
+27(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,955 1,915 8
浙江 0 1,291 1,279 1
河南 0 1,286 1,258 22
上海 5 1,264 1,154 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 992 985 6
新疆 0 980 925 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 947 931 9
香港疫情全球數據
5,408
確診累積
+18(較上日)		 108
死亡個案
0(較上日)		 5,159
治癒人數
+6(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 356 344 3
屯門區 0 308 290 16
九龍城區 0 303 290 5
沙田區 1 302 295 6
葵青區 0 293 283 4
元朗區 0 286 275 5
深水埗區 0 262 249 12
東區 0 243 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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