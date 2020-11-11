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【美國大選結果】特朗普入稟阻密歇根州 承認選舉結果（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月11日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|5,390
確診/疑似
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,153
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|51,874,029
確診累積
+359,602(較上日)
|1,280,158
死亡個案
+7,463(較上日)
|36,492,900
治癒人數
+201,457(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|124,886
|10,559,181
|6,716,690
|245,799
|印度
|30,081
|8,636,011
|8,013,783
|127,615
|巴西
|25,517
|5,701,283
|5,183,970
|162,842
|法國
|1,017
|1,857,309
|135,216
|42,207
|俄羅斯
|0
|1,817,109
|1,350,741
|31,161
|西班牙
|17,395
|1,443,997
|196,958
|39,756
|阿根廷
|11,977
|1,262,476
|1,081,897
|34,183
|英國
|20,451
|1,237,198
|3,008
|49,861
|哥倫比亞
|7,611
|1,156,675
|1,059,237
|33,148
|意大利
|35,090
|995,463
|363,023
|42,330
|墨西哥
|5,746
|978,531
|824,355
|95,842
|秘魯
|1,904
|925,431
|850,670
|34,992
|南非
|1,729
|740,254
|683,194
|19,951
|德國
|8,101
|705,640
|445,260
|11,860
|伊朗
|0
|703,288
|530,694
|39,202
|波蘭
|0
|593,592
|230,661
|8,375
|智利
|0
|523,907
|500,142
|14,611
|比利時
|4,293
|507,475
|30,504
|13,561
|伊拉克
|0
|505,310
|434,665
|11,432
|烏克蘭
|10,391
|493,544
|223,530
|9,018
|美國疫情全球數據
|10,559,181
確診累積
+124,886(較上日)
|245,799
死亡個案
+1,173(較上日)
|6,716,690
治癒人數
+47,906(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|12,212
|1,042,439
|846,531
|19,453
|加利福尼亞州
|8,439
|991,810
|502,004
|18,070
|佛羅里達州
|4,353
|852,174
|602,631
|17,253
|紐約州
|3,870
|573,248
|426,725
|33,876
|伊利諾伊州
|12,623
|511,183
|300,775
|10,645
|佐治亞州
|4,319
|411,652
|251,942
|8,730
|北卡羅萊納州
|2,582
|297,442
|261,719
|4,660
|田納西州
|1,979
|289,749
|256,143
|3,672
|威斯康星州
|7,073
|278,843
|214,469
|2,395
|新澤西州
|4,251
|266,688
|185,134
|16,595
|中國大陸疫情全球數據
|86,285
確診累積
+17(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,228
治癒人數
+27(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,955
|1,915
|8
|浙江
|0
|1,291
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,258
|22
|上海
|5
|1,264
|1,154
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|992
|985
|6
|新疆
|0
|980
|925
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|947
|931
|9
|香港疫情全球數據
|5,390
確診累積
0(較上日)
|108
死亡個案
0(較上日)
|5,153
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|356
|344
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|九龍城區
|0
|303
|290
|5
|沙田區
|1
|302
|295
|6
|葵青區
|0
|293
|283
|4
|元朗區
|0
|286
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|249
|12
|東區
|0
|243
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫