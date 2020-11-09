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【新冠疫苗】輝瑞疫苗效用率達90% 市前急彈14%
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|5,381
確診/疑似
+6(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,146
治癒人數
+2(較上日)
|環球疫情全球數據
|50,900,637
確診累積
+417,532(較上日)
|1,264,381
死亡個案
+5,067(較上日)
|35,918,743
治癒人數
+204,007(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|101,157
|10,292,492
|6,596,545
|243,771
|印度
|23,838
|8,555,109
|7,917,373
|126,671
|巴西
|10,554
|5,664,115
|5,147,172
|162,397
|俄羅斯
|21,798
|1,796,132
|1,335,141
|30,793
|法國
|38,619
|1,787,324
|128,614
|40,439
|西班牙
|0
|1,388,411
|196,958
|38,833
|阿根廷
|5,331
|1,242,182
|1,062,911
|33,560
|英國
|20,572
|1,195,350
|2,983
|49,134
|哥倫比亞
|7,440
|1,143,887
|1,038,082
|32,791
|墨西哥
|5,887
|967,825
|824,355
|95,027
|意大利
|32,614
|935,104
|335,074
|41,394
|秘魯
|2,323
|922,333
|846,215
|34,879
|南非
|1,372
|737,278
|679,688
|19,809
|伊朗
|10,463
|692,949
|525,641
|38,749
|德國
|14,510
|682,624
|429,600
|11,512
|波蘭
|21,713
|568,138
|219,371
|8,045
|智利
|0
|521,558
|497,411
|14,543
|比利時
|6,621
|500,789
|29,651
|13,055
|伊拉克
|0
|498,549
|428,928
|11,327
|烏克蘭
|8,908
|483,153
|217,716
|8,812
|美國疫情全球數據
|10,292,492
確診累積
+101,157(較上日)
|243,771
死亡個案
+455(較上日)
|6,596,545
治癒人數
+41,971(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|7,548
|1,019,976
|838,054
|19,286
|加利福尼亞州
|5,320
|975,712
|495,148
|17,977
|佛羅里達州
|6,820
|843,897
|596,400
|17,121
|紐約州
|3,351
|565,716
|425,214
|33,821
|伊利諾伊州
|10,009
|487,987
|296,637
|10,538
|佐治亞州
|1,439
|406,061
|248,018
|8,648
|北卡羅萊納州
|2,094
|293,339
|246,318
|4,607
|田納西州
|3,636
|281,851
|250,818
|3,595
|威斯康星州
|4,280
|267,410
|206,944
|2,312
|新澤西州
|2,236
|260,080
|184,284
|16,563
|中國大陸疫情全球數據
|86,246
確診累積
+33(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,185
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|4
|1,949
|1,904
|8
|浙江
|0
|1,290
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,258
|22
|上海
|14
|1,255
|1,143
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|0
|980
|918
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|945
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,381
確診累積
+6(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,146
治癒人數
+2(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|354
|342
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|九龍城區
|2
|303
|290
|5
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|葵青區
|0
|293
|283
|3
|元朗區
|1
|286
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|249
|12
|東區
|0
|243
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫