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新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/11/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日　時間20:00）
香港疫情全球數據
5,381
確診/疑似
+6(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,146
治癒人數
+2(較上日)
環球疫情全球數據
50,900,637
確診累積
+417,532(較上日)		 1,264,381
死亡個案
+5,067(較上日)		 35,918,743
治癒人數
+204,007(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 101,157 10,292,492 6,596,545 243,771
印度 23,838 8,555,109 7,917,373 126,671
巴西 10,554 5,664,115 5,147,172 162,397
俄羅斯 21,798 1,796,132 1,335,141 30,793
法國 38,619 1,787,324 128,614 40,439
西班牙 0 1,388,411 196,958 38,833
阿根廷 5,331 1,242,182 1,062,911 33,560
英國 20,572 1,195,350 2,983 49,134
哥倫比亞 7,440 1,143,887 1,038,082 32,791
墨西哥 5,887 967,825 824,355 95,027
意大利 32,614 935,104 335,074 41,394
秘魯 2,323 922,333 846,215 34,879
南非 1,372 737,278 679,688 19,809
伊朗 10,463 692,949 525,641 38,749
德國 14,510 682,624 429,600 11,512
波蘭 21,713 568,138 219,371 8,045
智利 0 521,558 497,411 14,543
比利時 6,621 500,789 29,651 13,055
伊拉克 0 498,549 428,928 11,327
烏克蘭 8,908 483,153 217,716 8,812
美國疫情全球數據
10,292,492
確診累積
+101,157(較上日)		 243,771
死亡個案
+455(較上日)		 6,596,545
治癒人數
+41,971(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 7,548 1,019,976 838,054 19,286
加利福尼亞州 5,320 975,712 495,148 17,977
佛羅里達州 6,820 843,897 596,400 17,121
紐約州 3,351 565,716 425,214 33,821
伊利諾伊州 10,009 487,987 296,637 10,538
佐治亞州 1,439 406,061 248,018 8,648
北卡羅萊納州 2,094 293,339 246,318 4,607
田納西州 3,636 281,851 250,818 3,595
威斯康星州 4,280 267,410 206,944 2,312
新澤西州 2,236 260,080 184,284 16,563
中國大陸疫情全球數據
86,246
確診累積
+33(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,185
治癒人數
+23(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 4 1,949 1,904 8
浙江 0 1,290 1,279 1
河南 0 1,286 1,258 22
上海 14 1,255 1,143 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 0 980 918 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 945 929 9
香港疫情全球數據
5,381
確診累積
+6(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,146
治癒人數
+2(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 354 342 3
屯門區 0 308 290 16
九龍城區 2 303 290 5
沙田區 0 301 295 6
葵青區 0 293 283 3
元朗區 1 286 275 5
深水埗區 0 262 249 12
東區 0 243 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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