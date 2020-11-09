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【疫情焦點】全球確診突破5000萬宗 逾125萬人死
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|5,375
確診/疑似
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,144
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|50,757,544
確診累積
+274,439(較上日)
|1,261,375
死亡個案
+2,061(較上日)
|35,794,255
治癒人數
+79,519(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|71,094
|10,262,429
|6,587,558
|243,650
|印度
|22,593
|8,553,864
|7,915,660
|126,653
|巴西
|10,554
|5,664,115
|5,138,641
|162,397
|法國
|86,482
|1,835,187
|134,095
|40,490
|俄羅斯
|0
|1,774,334
|1,324,419
|30,537
|西班牙
|0
|1,388,411
|196,958
|38,833
|阿根廷
|0
|1,236,851
|1,053,313
|33,348
|英國
|20,572
|1,195,350
|2,968
|49,134
|哥倫比亞
|0
|1,136,447
|1,029,082
|32,595
|墨西哥
|0
|961,938
|816,659
|94,808
|意大利
|32,614
|935,104
|335,074
|41,394
|秘魯
|0
|920,010
|843,600
|34,840
|南非
|1,372
|737,278
|679,688
|19,809
|伊朗
|0
|682,486
|520,329
|38,291
|德國
|4,554
|672,668
|416,390
|11,505
|波蘭
|0
|546,425
|209,363
|7,872
|智利
|0
|521,558
|497,411
|14,543
|伊拉克
|0
|498,549
|428,928
|11,327
|比利時
|0
|494,168
|29,357
|12,907
|烏克蘭
|0
|474,245
|215,357
|8,695
|美國疫情全球數據
|10,262,429
確診累積
+71,094(較上日)
|243,650
死亡個案
+334(較上日)
|6,587,558
治癒人數
+32,984(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|4,557
|1,016,985
|837,346
|19,286
|加利福尼亞州
|1,890
|972,282
|494,870
|17,975
|佛羅里達州
|6,820
|843,897
|596,400
|17,121
|紐約州
|0
|562,365
|424,541
|33,801
|伊利諾伊州
|10,009
|487,987
|296,637
|10,538
|佐治亞州
|1,439
|406,061
|248,018
|8,648
|北卡羅萊納州
|2,094
|293,339
|246,318
|4,607
|田納西州
|3,636
|281,851
|250,818
|3,595
|威斯康星州
|4,280
|267,410
|206,944
|2,312
|新澤西州
|1,420
|259,264
|184,284
|16,563
|中國大陸疫情全球數據
|86,213
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,162
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,147
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,945
|1,902
|8
|浙江
|0
|1,290
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,258
|22
|上海
|0
|1,241
|1,136
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|0
|980
|915
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|945
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,375
確診累積
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,144
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|354
|342
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|九龍城區
|2
|303
|290
|5
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|葵青區
|0
|293
|283
|3
|元朗區
|1
|286
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|249
|12
|東區
|0
|243
|231
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫