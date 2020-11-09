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新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/11/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日　時間05:00）
香港疫情全球數據
5,375
確診/疑似
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,144
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
50,745,080
確診累積
+261,975(較上日)		 1,261,274
死亡個案
+1,960(較上日)		 35,785,571
治癒人數
+70,835(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 69,856 10,261,191 6,579,648 243,645
印度 22,593 8,553,864 7,915,660 126,653
巴西 87 5,653,648 5,138,641 162,305
法國 86,482 1,835,187 134,095 40,490
俄羅斯 0 1,774,334 1,324,419 30,537
西班牙 0 1,388,411 196,958 38,833
阿根廷 0 1,236,851 1,053,313 33,348
英國 20,572 1,195,350 2,968 49,134
哥倫比亞 0 1,136,447 1,029,082 32,595
墨西哥 0 961,938 816,659 94,808
意大利 32,614 935,104 335,074 41,394
秘魯 0 920,010 843,600 34,840
南非 1,372 737,278 679,688 19,809
伊朗 0 682,486 520,329 38,291
德國 4,554 672,668 416,390 11,505
波蘭 0 546,425 209,363 7,872
智利 0 521,558 497,411 14,543
伊拉克 0 498,549 428,928 11,327
比利時 0 494,168 29,357 12,907
烏克蘭 0 474,245 215,357 8,695
美國疫情全球數據
10,261,191
確診累積
+69,856(較上日)		 243,645
死亡個案
+329(較上日)		 6,579,648
治癒人數
+25,074(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 4,499 1,016,927 830,133 19,285
加利福尼亞州 1,890 972,282 494,870 17,975
佛羅里達州 6,820 843,897 596,400 17,121
紐約州 0 562,365 424,541 33,801
伊利諾伊州 10,009 487,987 296,637 10,538
佐治亞州 1,439 406,061 248,018 8,648
北卡羅萊納州 2,094 293,339 246,318 4,607
田納西州 3,636 281,851 250,818 3,595
威斯康星州 4,280 267,410 206,944 2,312
新澤西州 1,420 259,264 184,284 16,563
中國大陸疫情全球數據
86,213
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,162
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,147 63,627 4,512
廣東 0 1,945 1,902 8
浙江 0 1,290 1,279 1
河南 0 1,286 1,258 22
上海 0 1,241 1,136 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 0 980 915 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 945 929 9
香港疫情全球數據
5,375
確診累積
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,144
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 354 342 3
屯門區 0 308 290 16
九龍城區 2 303 290 5
沙田區 0 301 295 6
葵青區 0 293 283 3
元朗區 1 286 275 5
深水埗區 0 262 249 12
東區 0 243 231 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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