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新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/11/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日　時間23:00）
香港疫情全球數據
12,369
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
250,805,961
確診累積
+312,340(較上日)		 5,068,951
死亡個案
+4,521(較上日)		 230,639,474
治癒人數
+291,473(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 22,438 47,336,577 40,939,780 775,218
印度 11,583 34,366,767 33,754,190 461,050
巴西 6,115 21,880,439 21,069,794 609,484
英國 29,843 9,301,909 7,594,199 141,805
俄羅斯 39,400 8,834,495 7,587,560 248,004
土耳其 25,304 8,231,679 7,709,004 72,127
法國 8,547 7,217,484 6,972,209 117,910
伊朗 8,341 5,996,155 5,615,460 127,439
阿根廷 593 5,296,781 5,163,900 116,104
西班牙 0 5,025,639 4,877,922 87,504
哥倫比亞 2,061 5,015,042 4,858,390 127,533
意大利 5,822 4,808,047 4,578,669 132,391
德國 20,524 4,784,269 4,380,000 97,073
印尼 244 4,248,409 4,095,078 143,557
墨西哥 1,382 3,826,786 3,189,985 289,734
波蘭 7,314 3,111,534 2,753,325 77,760
烏克蘭 13,068 3,088,501 2,520,956 72,557
南非 205 2,923,956 2,818,103 89,332
菲律賓 2,081 2,805,294 2,728,696 44,521
馬來西亞 4,343 2,506,309 2,412,395 29,291
美國疫情全球數據
47,336,577
確診累積
+22,438(較上日)		 775,218
死亡個案
+114(較上日)		 40,939,780
治癒人數
+21,654(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,988 4,840,843 2,569,424 72,754
德克薩斯州 759 4,260,577 4,107,125 72,392
佛羅里達州 0 3,706,356 3,362,028 60,197
紐約州 3,749 2,672,745 2,235,430 57,251
伊利諾伊州 0 1,712,986 1,605,910 28,832
佐治亞州 0 1,641,036 1,223,317 29,483
賓夕法尼亞州 3,672 1,593,811 1,450,368 31,898
俄亥俄州 4,363 1,572,197 1,475,848 25,067
北卡羅萊納州 0 1,489,653 1,441,300 18,251
密歇根州 0 1,309,655 1,002,693 23,975
中國大陸疫情全球數據
97,830
確診累積
+91(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,985
治癒人數
+56(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,787 4,512
廣東 3 3,243 3,193 8
上海 6 2,763 2,688 7
黑龍江 6 1,958 1,700 13
江蘇 0 1,603 1,598 0
雲南 9 1,603 1,508 2
河南 18 1,592 1,521 22
浙江 1 1,497 1,439 1
河北 8 1,423 1,315 7
福建 1 1,313 1,288 1
香港疫情全球數據
12,369
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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