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美媒稱投票屬煙幕 馬斯克賣Tesla股票為交1170億稅單
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|12,369
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|250,805,961
確診累積
+312,340(較上日)
|5,068,951
死亡個案
+4,521(較上日)
|230,639,474
治癒人數
+291,473(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|22,438
|47,336,577
|40,939,780
|775,218
|印度
|11,583
|34,366,767
|33,754,190
|461,050
|巴西
|6,115
|21,880,439
|21,069,794
|609,484
|英國
|29,843
|9,301,909
|7,594,199
|141,805
|俄羅斯
|39,400
|8,834,495
|7,587,560
|248,004
|土耳其
|25,304
|8,231,679
|7,709,004
|72,127
|法國
|8,547
|7,217,484
|6,972,209
|117,910
|伊朗
|8,341
|5,996,155
|5,615,460
|127,439
|阿根廷
|593
|5,296,781
|5,163,900
|116,104
|西班牙
|0
|5,025,639
|4,877,922
|87,504
|哥倫比亞
|2,061
|5,015,042
|4,858,390
|127,533
|意大利
|5,822
|4,808,047
|4,578,669
|132,391
|德國
|20,524
|4,784,269
|4,380,000
|97,073
|印尼
|244
|4,248,409
|4,095,078
|143,557
|墨西哥
|1,382
|3,826,786
|3,189,985
|289,734
|波蘭
|7,314
|3,111,534
|2,753,325
|77,760
|烏克蘭
|13,068
|3,088,501
|2,520,956
|72,557
|南非
|205
|2,923,956
|2,818,103
|89,332
|菲律賓
|2,081
|2,805,294
|2,728,696
|44,521
|馬來西亞
|4,343
|2,506,309
|2,412,395
|29,291
|美國疫情全球數據
|47,336,577
確診累積
+22,438(較上日)
|775,218
死亡個案
+114(較上日)
|40,939,780
治癒人數
+21,654(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,988
|4,840,843
|2,569,424
|72,754
|德克薩斯州
|759
|4,260,577
|4,107,125
|72,392
|佛羅里達州
|0
|3,706,356
|3,362,028
|60,197
|紐約州
|3,749
|2,672,745
|2,235,430
|57,251
|伊利諾伊州
|0
|1,712,986
|1,605,910
|28,832
|佐治亞州
|0
|1,641,036
|1,223,317
|29,483
|賓夕法尼亞州
|3,672
|1,593,811
|1,450,368
|31,898
|俄亥俄州
|4,363
|1,572,197
|1,475,848
|25,067
|北卡羅萊納州
|0
|1,489,653
|1,441,300
|18,251
|密歇根州
|0
|1,309,655
|1,002,693
|23,975
|中國大陸疫情全球數據
|97,830
確診累積
+91(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,985
治癒人數
+56(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,787
|4,512
|廣東
|3
|3,243
|3,193
|8
|上海
|6
|2,763
|2,688
|7
|黑龍江
|6
|1,958
|1,700
|13
|江蘇
|0
|1,603
|1,598
|0
|雲南
|9
|1,603
|1,508
|2
|河南
|18
|1,592
|1,521
|22
|浙江
|1
|1,497
|1,439
|1
|河北
|8
|1,423
|1,315
|7
|福建
|1
|1,313
|1,288
|1
|香港疫情全球數據
|12,369
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫