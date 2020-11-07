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新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/11/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日　時間16:00）
香港疫情全球數據
5,362
確診/疑似
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,131
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
49,800,907
確診累積
+417,061(較上日)		 1,250,013
死亡個案
+6,094(較上日)		 35,317,948
治癒人數
+184,867(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 122,511 10,059,782 6,501,652 242,239
印度 24,864 8,462,080 7,819,886 125,605
巴西 18,247 5,632,505 5,118,156 162,035
俄羅斯 20,396 1,753,836 1,312,927 30,251
法國 60,727 1,709,716 131,810 39,916
西班牙 22,516 1,388,411 196,958 38,833
阿根廷 11,786 1,228,814 1,042,237 33,136
英國 23,306 1,149,791 2,951 48,565
哥倫比亞 9,756 1,127,733 1,020,263 32,405
墨西哥 5,931 955,128 812,556 94,323
秘魯 2,781 917,503 838,783 34,783
意大利 0 862,681 322,925 40,638
南非 1,761 734,175 675,593 19,749
伊朗 0 663,800 509,952 37,409
德國 20,683 653,992 404,527 11,364
智利 0 518,390 494,303 14,450
波蘭 0 493,765 188,675 7,287
伊拉克 0 493,139 423,266 11,244
比利時 8,703 488,044 28,613 12,708
烏克蘭 10,746 464,311 212,257 8,545
美國疫情全球數據
10,059,782
確診累積
+122,511(較上日)		 242,239
死亡個案
+1,113(較上日)		 6,501,652
治癒人數
+50,755(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 9,239 1,007,155 825,532 19,154
加利福尼亞州 6,645 965,523 492,981 17,939
佛羅里達州 5,245 832,625 591,611 17,016
紐約州 3,240 558,950 423,784 33,786
伊利諾伊州 11,790 465,540 293,375 10,397
佐治亞州 2,802 402,427 241,104 8,608
北卡羅萊納州 2,908 288,569 246,318 4,582
田納西州 1,373 273,144 246,392 3,541
威斯康星州 6,141 256,065 198,090 2,256
新澤西州 2,147 254,924 183,620 16,547
中國大陸疫情全球數據
86,184
確診累積
+33(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,131
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,143 63,627 4,512
廣東 2 1,943 1,902 8
浙江 0 1,288 1,279 1
河南 0 1,286 1,258 22
上海 11 1,234 1,122 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 0 980 903 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 945 929 9
香港疫情全球數據
5,362
確診累積
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,131
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 354 342 3
屯門區 0 308 290 16
九龍城區 1 301 289 5
沙田區 0 301 295 6
葵青區 0 293 282 3
元朗區 0 285 275 5
深水埗區 0 262 248 12
東區 0 243 230 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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