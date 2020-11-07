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【美國大選結果】點先可以重新點票？各搖擺州情況不一
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|5,362
確診/疑似
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,131
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|49,800,907
確診累積
+417,061(較上日)
|1,250,013
死亡個案
+6,094(較上日)
|35,317,948
治癒人數
+184,867(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|122,511
|10,059,782
|6,501,652
|242,239
|印度
|24,864
|8,462,080
|7,819,886
|125,605
|巴西
|18,247
|5,632,505
|5,118,156
|162,035
|俄羅斯
|20,396
|1,753,836
|1,312,927
|30,251
|法國
|60,727
|1,709,716
|131,810
|39,916
|西班牙
|22,516
|1,388,411
|196,958
|38,833
|阿根廷
|11,786
|1,228,814
|1,042,237
|33,136
|英國
|23,306
|1,149,791
|2,951
|48,565
|哥倫比亞
|9,756
|1,127,733
|1,020,263
|32,405
|墨西哥
|5,931
|955,128
|812,556
|94,323
|秘魯
|2,781
|917,503
|838,783
|34,783
|意大利
|0
|862,681
|322,925
|40,638
|南非
|1,761
|734,175
|675,593
|19,749
|伊朗
|0
|663,800
|509,952
|37,409
|德國
|20,683
|653,992
|404,527
|11,364
|智利
|0
|518,390
|494,303
|14,450
|波蘭
|0
|493,765
|188,675
|7,287
|伊拉克
|0
|493,139
|423,266
|11,244
|比利時
|8,703
|488,044
|28,613
|12,708
|烏克蘭
|10,746
|464,311
|212,257
|8,545
|美國疫情全球數據
|10,059,782
確診累積
+122,511(較上日)
|242,239
死亡個案
+1,113(較上日)
|6,501,652
治癒人數
+50,755(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|9,239
|1,007,155
|825,532
|19,154
|加利福尼亞州
|6,645
|965,523
|492,981
|17,939
|佛羅里達州
|5,245
|832,625
|591,611
|17,016
|紐約州
|3,240
|558,950
|423,784
|33,786
|伊利諾伊州
|11,790
|465,540
|293,375
|10,397
|佐治亞州
|2,802
|402,427
|241,104
|8,608
|北卡羅萊納州
|2,908
|288,569
|246,318
|4,582
|田納西州
|1,373
|273,144
|246,392
|3,541
|威斯康星州
|6,141
|256,065
|198,090
|2,256
|新澤西州
|2,147
|254,924
|183,620
|16,547
|中國大陸疫情全球數據
|86,184
確診累積
+33(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,131
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,143
|63,627
|4,512
|廣東
|2
|1,943
|1,902
|8
|浙江
|0
|1,288
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,258
|22
|上海
|11
|1,234
|1,122
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|0
|980
|903
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|945
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,362
確診累積
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,131
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|354
|342
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|九龍城區
|1
|301
|289
|5
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|葵青區
|0
|293
|282
|3
|元朗區
|0
|285
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|248
|12
|東區
|0
|243
|230
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫