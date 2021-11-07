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新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2021/11/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日　時間15:00）
香港疫情全球數據
12,368
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
250,338,516
確診累積
+212,933(較上日)		 5,061,927
死亡個案
+3,055(較上日)		 230,221,275
治癒人數
+211,748(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26,379 47,313,412 40,917,408 775,095
印度 10,557 34,354,966 33,740,926 460,787
巴西 11,866 21,874,324 21,062,218 609,417
英國 30,150 9,272,066 7,560,948 141,743
俄羅斯 0 8,755,930 7,535,172 245,635
土耳其 27,474 8,206,375 7,680,152 71,927
法國 9,605 7,208,937 6,971,177 117,900
伊朗 0 5,980,260 5,588,545 127,173
阿根廷 928 5,296,188 5,162,713 116,091
西班牙 0 5,025,639 4,877,922 87,504
哥倫比亞 1,999 5,012,981 4,856,686 127,488
意大利 6,760 4,802,225 4,576,167 132,365
德國 16,596 4,759,868 4,365,500 97,019
印尼 0 4,247,721 4,093,208 143,534
墨西哥 3,574 3,825,404 3,187,604 289,674
波蘭 0 3,091,713 2,736,292 77,733
烏克蘭 17,419 3,075,433 2,512,756 72,084
南非 358 2,923,751 2,817,764 89,319
菲律賓 0 2,800,621 2,721,516 44,239
馬來西亞 4,701 2,501,966 2,407,205 29,256
美國疫情全球數據
47,313,412
確診累積
+26,379(較上日)		 775,095
死亡個案
+369(較上日)		 40,917,408
治癒人數
+43,657(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,781 4,838,855 2,569,282 72,740
德克薩斯州 2,663 4,259,818 4,105,402 72,343
佛羅里達州 1,610 3,706,356 3,362,028 60,197
紐約州 4,811 2,668,996 2,229,872 57,238
伊利諾伊州 0 1,712,986 1,605,910 28,832
佐治亞州 0 1,641,036 1,223,317 29,483
賓夕法尼亞州 0 1,590,139 1,447,026 31,898
俄亥俄州 2,791 1,567,834 1,473,130 25,067
北卡羅萊納州 0 1,489,653 1,441,300 18,251
密歇根州 0 1,309,655 1,002,693 23,975
中國大陸疫情全球數據
97,734
確診累積
+65(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,929
治癒人數
+47(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,787 4,512
廣東 3 3,240 3,192 8
上海 3 2,757 2,684 7
黑龍江 6 1,952 1,698 13
江蘇 0 1,603 1,598 0
雲南 12 1,594 1,502 2
河南 4 1,574 1,519 22
浙江 0 1,496 1,439 1
河北 16 1,415 1,313 7
福建 1 1,312 1,288 1
香港疫情全球數據
12,368
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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