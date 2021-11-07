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俄外交人員柏林使館外離奇亡 德媒：死者為俄國臥底特工
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月07日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|12,368
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|250,320,220
確診累積
+194,637(較上日)
|5,061,448
死亡個案
+2,576(較上日)
|230,197,454
治癒人數
+187,927(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|26,379
|47,313,412
|40,917,408
|775,095
|印度
|10,557
|34,354,966
|33,740,926
|460,787
|巴西
|11,866
|21,874,324
|21,062,218
|609,417
|英國
|30,150
|9,272,066
|7,560,948
|141,743
|俄羅斯
|0
|8,755,930
|7,535,172
|245,635
|土耳其
|27,474
|8,206,375
|7,680,152
|71,927
|法國
|9,605
|7,208,937
|6,971,177
|117,900
|伊朗
|0
|5,980,260
|5,588,545
|127,173
|阿根廷
|928
|5,296,188
|5,162,713
|116,091
|西班牙
|0
|5,025,639
|4,877,922
|87,504
|哥倫比亞
|1,999
|5,012,981
|4,856,686
|127,488
|意大利
|6,760
|4,802,225
|4,576,167
|132,365
|德國
|16,596
|4,759,868
|4,355,300
|97,019
|印尼
|0
|4,247,721
|4,093,208
|143,534
|墨西哥
|3,574
|3,825,404
|3,187,604
|289,674
|波蘭
|0
|3,091,713
|2,736,292
|77,733
|烏克蘭
|0
|3,058,014
|2,504,236
|71,635
|南非
|358
|2,923,751
|2,817,764
|89,319
|菲律賓
|0
|2,800,621
|2,721,516
|44,239
|馬來西亞
|4,701
|2,501,966
|2,407,205
|29,256
|美國疫情全球數據
|47,313,412
確診累積
+26,379(較上日)
|775,095
死亡個案
+369(較上日)
|40,917,408
治癒人數
+43,657(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,781
|4,838,855
|2,569,282
|72,740
|德克薩斯州
|2,663
|4,259,818
|4,105,402
|72,343
|佛羅里達州
|1,610
|3,706,356
|3,362,028
|60,197
|紐約州
|4,811
|2,668,996
|2,229,872
|57,238
|伊利諾伊州
|0
|1,712,986
|1,605,910
|28,832
|佐治亞州
|0
|1,641,036
|1,223,317
|29,483
|賓夕法尼亞州
|0
|1,590,139
|1,447,026
|31,898
|俄亥俄州
|2,791
|1,567,834
|1,473,130
|25,067
|北卡羅萊納州
|0
|1,489,653
|1,441,300
|18,251
|密歇根州
|0
|1,309,655
|1,002,693
|23,975
|中國大陸疫情全球數據
|97,734
確診累積
+65(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,929
治癒人數
+47(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,787
|4,512
|廣東
|3
|3,240
|3,192
|8
|上海
|3
|2,757
|2,684
|7
|黑龍江
|6
|1,952
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,603
|1,598
|0
|雲南
|12
|1,594
|1,502
|2
|河南
|4
|1,574
|1,519
|22
|浙江
|0
|1,496
|1,439
|1
|河北
|16
|1,415
|1,313
|7
|福建
|1
|1,312
|1,288
|1
|香港疫情全球數據
|12,368
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫