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【美國大選結果】特朗普佐治亞僅領先2千票 拜登總領先264：214票（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月06日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|5,356
確診/疑似
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,126
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|49,079,615
確診累積
+389,888(較上日)
|1,240,221
死亡個案
+5,725(較上日)
|34,969,795
治癒人數
+151,635(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|108,592
|9,919,522
|6,447,994
|240,953
|印度
|20,143
|8,411,724
|7,765,966
|125,029
|巴西
|23,317
|5,614,258
|5,078,162
|161,779
|俄羅斯
|0
|1,712,858
|1,279,169
|29,509
|法國
|58,046
|1,601,367
|124,278
|39,037
|西班牙
|9,097
|1,365,895
|196,958
|38,486
|阿根廷
|11,100
|1,217,028
|1,030,137
|32,766
|英國
|24,153
|1,126,469
|2,931
|48,210
|哥倫比亞
|9,891
|1,117,977
|1,011,166
|32,209
|墨西哥
|5,567
|949,197
|809,063
|93,772
|秘魯
|2,935
|914,722
|838,265
|34,730
|意大利
|34,502
|824,879
|312,339
|40,192
|南非
|1,866
|732,414
|671,579
|19,677
|伊朗
|0
|654,936
|505,287
|36,985
|德國
|21,503
|631,172
|394,616
|11,190
|智利
|0
|516,582
|493,250
|14,404
|伊拉克
|0
|489,571
|420,206
|11,175
|比利時
|11,128
|479,341
|27,987
|12,520
|波蘭
|0
|466,679
|177,681
|6,842
|烏克蘭
|0
|443,630
|192,602
|8,148
|美國疫情全球數據
|9,919,522
確診累積
+108,592(較上日)
|240,953
死亡個案
+1,010(較上日)
|6,447,994
治癒人數
+47,204(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|9,591
|997,916
|820,677
|19,030
|加利福尼亞州
|6,177
|958,878
|490,124
|17,864
|佛羅里達州
|6,257
|827,380
|588,631
|16,964
|紐約州
|3,056
|555,710
|423,079
|33,770
|伊利諾伊州
|9,935
|453,750
|290,960
|10,313
|佐治亞州
|2,344
|399,625
|238,461
|8,578
|北卡羅萊納州
|2,859
|285,661
|246,318
|4,548
|田納西州
|1,969
|271,771
|243,492
|3,509
|新澤西州
|2,047
|252,777
|183,214
|16,537
|亞利桑那州
|2,135
|252,768
|42,317
|6,087
|中國大陸疫情全球數據
|86,151
確診累積
+30(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,098
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,143
|63,627
|4,512
|廣東
|3
|1,941
|1,899
|8
|浙江
|1
|1,288
|1,279
|1
|河南
|0
|1,286
|1,258
|22
|上海
|15
|1,223
|1,116
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|0
|980
|899
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|945
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,356
確診累積
0(較上日)
|107
死亡個案
0(較上日)
|5,126
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|1
|354
|341
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|九龍城區
|0
|300
|289
|5
|葵青區
|0
|293
|282
|3
|元朗區
|1
|285
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|248
|12
|東區
|0
|243
|230
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫