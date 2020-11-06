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新型冠狀肺炎全球疫情（11月06日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/11/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月06日　時間11:00）
香港疫情全球數據
5,356
確診/疑似
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,126
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
49,051,166
確診累積
+361,439(較上日)		 1,239,971
死亡個案
+5,475(較上日)		 34,961,881
治癒人數
+143,721(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 108,592 9,919,522 6,447,994 240,953
印度 19,453 8,411,034 7,764,763 125,029
巴西 23,317 5,614,258 5,078,162 161,779
俄羅斯 0 1,712,858 1,279,169 29,509
法國 58,046 1,601,367 124,278 39,037
西班牙 9,097 1,365,895 196,958 38,486
阿根廷 11,100 1,217,028 1,030,137 32,766
英國 24,153 1,126,469 2,931 48,210
哥倫比亞 9,897 1,117,983 1,011,166 32,209
墨西哥 5,567 949,197 804,887 93,772
秘魯 2,935 914,722 838,265 34,730
意大利 34,502 824,879 312,339 40,192
南非 1,866 732,414 671,579 19,677
伊朗 0 654,936 505,287 36,985
德國 9,517 619,186 394,169 11,190
智利 0 516,582 493,250 14,404
伊拉克 0 489,571 420,206 11,175
比利時 0 468,213 27,334 12,331
波蘭 0 466,679 177,681 6,842
烏克蘭 0 443,630 192,602 8,148
美國疫情全球數據
9,919,522
確診累積
+108,592(較上日)		 240,953
死亡個案
+1,010(較上日)		 6,447,994
治癒人數
+47,204(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 9,591 997,916 820,677 19,030
加利福尼亞州 6,177 958,878 490,124 17,864
佛羅里達州 6,257 827,380 588,631 16,964
紐約州 3,056 555,710 423,079 33,770
伊利諾伊州 9,935 453,750 290,960 10,313
佐治亞州 2,344 399,625 238,461 8,578
北卡羅萊納州 2,859 285,661 246,318 4,548
田納西州 1,969 271,771 243,492 3,509
新澤西州 2,047 252,777 183,214 16,537
亞利桑那州 2,135 252,768 42,317 6,087
中國大陸疫情全球數據
86,151
確診累積
+30(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,098
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,143 63,627 4,512
廣東 3 1,941 1,899 8
浙江 1 1,288 1,279 1
河南 0 1,286 1,258 22
上海 15 1,223 1,116 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 0 980 899 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 945 929 9
香港疫情全球數據
5,356
確診累積
0(較上日)		 107
死亡個案
0(較上日)		 5,126
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 1 354 341 3
屯門區 0 308 290 16
沙田區 0 301 295 6
九龍城區 0 300 289 5
葵青區 0 293 282 3
元朗區 1 285 275 5
深水埗區 0 262 248 12
東區 0 243 230 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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