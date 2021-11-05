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控制1.5度升溫有危機？ 研究籲限全球最富1%奢侈碳排放
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|12,361
確診/疑似
+1(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|249,531,851
確診累積
+438,781(較上日)
|5,049,076
死亡個案
+6,824(較上日)
|229,561,142
治癒人數
+343,353(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|80,100
|47,187,256
|40,784,894
|772,315
|印度
|10,181
|34,332,407
|33,715,722
|459,875
|巴西
|13,352
|21,849,137
|21,047,296
|608,715
|英國
|36,559
|9,208,219
|7,492,475
|141,395
|俄羅斯
|40,735
|8,714,595
|7,505,971
|244,447
|土耳其
|29,482
|8,150,708
|7,617,367
|71,526
|法國
|9,502
|7,190,334
|6,962,573
|117,849
|伊朗
|0
|5,964,824
|5,560,951
|126,921
|阿根廷
|1,440
|5,293,989
|5,160,163
|116,055
|西班牙
|3,291
|5,022,546
|4,876,514
|87,477
|哥倫比亞
|1,908
|5,009,007
|4,852,854
|127,417
|意大利
|5,902
|4,788,704
|4,569,045
|132,283
|德國
|21,151
|4,697,673
|4,342,600
|96,763
|印尼
|0
|4,246,802
|4,091,938
|143,500
|墨西哥
|3,763
|3,818,216
|3,181,631
|289,131
|波蘭
|15,905
|3,076,518
|2,729,487
|77,547
|烏克蘭
|26,488
|3,032,951
|2,492,419
|70,842
|南非
|319
|2,923,054
|2,815,840
|89,251
|菲律賓
|2,344
|2,797,986
|2,716,524
|44,085
|馬來西亞
|5,713
|2,492,343
|2,396,244
|29,155
|美國疫情全球數據
|47,187,256
確診累積
+80,100(較上日)
|772,315
死亡個案
+1,426(較上日)
|40,784,894
治癒人數
+88,211(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,312
|4,827,968
|2,565,594
|72,602
|德克薩斯州
|4,198
|4,254,479
|4,092,642
|72,085
|佛羅里達州
|1,607
|3,703,111
|3,338,825
|59,499
|紐約州
|4,116
|2,658,501
|2,221,286
|57,186
|伊利諾伊州
|4,267
|1,710,044
|1,602,667
|28,803
|佐治亞州
|1,290
|1,639,896
|1,216,437
|29,393
|賓夕法尼亞州
|5,162
|1,580,346
|1,438,114
|31,783
|俄亥俄州
|4,487
|1,560,695
|1,465,594
|24,763
|北卡羅萊納州
|2,201
|1,487,656
|1,441,300
|18,211
|密歇根州
|0
|1,297,496
|1,002,693
|23,879
|中國大陸疫情全球數據
|97,605
確診累積
+71(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,840
治癒人數
+29(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,786
|4,512
|廣東
|1
|3,234
|3,188
|8
|上海
|3
|2,751
|2,683
|7
|黑龍江
|28
|1,930
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,603
|1,598
|0
|雲南
|2
|1,578
|1,497
|2
|河南
|0
|1,567
|1,516
|22
|浙江
|0
|1,496
|1,439
|1
|河北
|10
|1,385
|1,311
|7
|福建
|0
|1,308
|1,285
|1
|香港疫情全球數據
|12,361
確診累積
+1(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫