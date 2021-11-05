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新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2021/11/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日　時間19:00）
香港疫情全球數據
12,361
確診/疑似
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
249,531,851
確診累積
+438,781(較上日)		 5,049,076
死亡個案
+6,824(較上日)		 229,561,142
治癒人數
+343,353(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 80,100 47,187,256 40,784,894 772,315
印度 10,181 34,332,407 33,715,722 459,875
巴西 13,352 21,849,137 21,047,296 608,715
英國 36,559 9,208,219 7,492,475 141,395
俄羅斯 40,735 8,714,595 7,505,971 244,447
土耳其 29,482 8,150,708 7,617,367 71,526
法國 9,502 7,190,334 6,962,573 117,849
伊朗 0 5,964,824 5,560,951 126,921
阿根廷 1,440 5,293,989 5,160,163 116,055
西班牙 3,291 5,022,546 4,876,514 87,477
哥倫比亞 1,908 5,009,007 4,852,854 127,417
意大利 5,902 4,788,704 4,569,045 132,283
德國 21,151 4,697,673 4,342,600 96,763
印尼 0 4,246,802 4,091,938 143,500
墨西哥 3,763 3,818,216 3,181,631 289,131
波蘭 15,905 3,076,518 2,729,487 77,547
烏克蘭 26,488 3,032,951 2,492,419 70,842
南非 319 2,923,054 2,815,840 89,251
菲律賓 2,344 2,797,986 2,716,524 44,085
馬來西亞 5,713 2,492,343 2,396,244 29,155
美國疫情全球數據
47,187,256
確診累積
+80,100(較上日)		 772,315
死亡個案
+1,426(較上日)		 40,784,894
治癒人數
+88,211(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,312 4,827,968 2,565,594 72,602
德克薩斯州 4,198 4,254,479 4,092,642 72,085
佛羅里達州 1,607 3,703,111 3,338,825 59,499
紐約州 4,116 2,658,501 2,221,286 57,186
伊利諾伊州 4,267 1,710,044 1,602,667 28,803
佐治亞州 1,290 1,639,896 1,216,437 29,393
賓夕法尼亞州 5,162 1,580,346 1,438,114 31,783
俄亥俄州 4,487 1,560,695 1,465,594 24,763
北卡羅萊納州 2,201 1,487,656 1,441,300 18,211
密歇根州 0 1,297,496 1,002,693 23,879
中國大陸疫情全球數據
97,605
確診累積
+71(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,840
治癒人數
+29(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,786 4,512
廣東 1 3,234 3,188 8
上海 3 2,751 2,683 7
黑龍江 28 1,930 1,698 13
江蘇 0 1,603 1,598 0
雲南 2 1,578 1,497 2
河南 0 1,567 1,516 22
浙江 0 1,496 1,439 1
河北 10 1,385 1,311 7
福建 0 1,308 1,285 1
香港疫情全球數據
12,361
確診累積
+1(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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