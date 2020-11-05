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【美國大選結果】特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息逐個捉
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|5,356
確診/疑似
+7(較上日)
|106
死亡個案
0(較上日)
|5,126
治癒人數
+8(較上日)
|環球疫情全球數據
|48,524,776
確診累積
+415,039(較上日)
|1,232,263
死亡個案
+8,119(較上日)
|34,686,438
治癒人數
+175,774(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|99,890
|9,802,374
|6,399,478
|239,842
|印度
|11,568
|8,364,086
|7,711,809
|124,354
|巴西
|23,815
|5,590,941
|5,078,162
|161,170
|俄羅斯
|19,404
|1,712,858
|1,279,169
|29,509
|法國
|40,558
|1,543,321
|122,662
|38,674
|西班牙
|25,042
|1,356,798
|196,958
|38,118
|阿根廷
|10,652
|1,205,928
|1,017,647
|32,520
|哥倫比亞
|8,694
|1,108,086
|1,002,202
|32,013
|英國
|25,193
|1,102,305
|2,925
|47,832
|墨西哥
|5,225
|943,630
|804,887
|93,228
|秘魯
|2,885
|911,787
|835,694
|34,671
|意大利
|30,548
|790,377
|307,378
|39,764
|南非
|1,712
|730,548
|660,185
|19,585
|伊朗
|0
|646,164
|500,400
|36,579
|德國
|20,267
|608,611
|383,016
|11,028
|智利
|0
|515,042
|492,149
|14,340
|伊拉克
|0
|485,870
|417,235
|11,128
|比利時
|14,903
|468,213
|27,334
|12,331
|烏克蘭
|10,138
|443,630
|192,602
|8,148
|波蘭
|0
|439,536
|168,960
|6,475
|美國疫情全球數據
|9,802,374
確診累積
+99,890(較上日)
|239,842
死亡個案
+1,096(較上日)
|6,399,478
治癒人數
+56,127(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|10,639
|988,325
|815,653
|18,904
|加利福尼亞州
|5,297
|952,701
|488,182
|17,816
|佛羅里達州
|4,423
|821,123
|584,390
|16,922
|紐約州
|2,158
|552,654
|422,568
|33,743
|伊利諾伊州
|7,538
|443,815
|288,556
|10,216
|佐治亞州
|2,755
|397,281
|234,671
|8,522
|北卡羅萊納州
|2,425
|282,802
|246,318
|4,507
|田納西州
|3,445
|269,802
|240,587
|3,478
|新澤西州
|2,588
|250,730
|182,733
|16,521
|亞利桑那州
|815
|250,633
|42,039
|6,059
|中國大陸疫情全球數據
|86,115
確診累積
+28(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,081
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,143
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,938
|1,896
|8
|浙江
|0
|1,287
|1,279
|1
|河南
|2
|1,286
|1,258
|22
|上海
|8
|1,208
|1,111
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|8
|974
|899
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|1
|945
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,356
確診累積
+7(較上日)
|106
死亡個案
0(較上日)
|5,126
治癒人數
+8(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|353
|341
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|九龍城區
|0
|300
|287
|5
|葵青區
|0
|293
|281
|3
|元朗區
|0
|284
|275
|5
|深水埗區
|0
|262
|248
|11
|東區
|0
|243
|230
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫