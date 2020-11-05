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新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/11/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日　時間14:00）
香港疫情全球數據
5,349
確診/疑似
0(較上日)		 106
死亡個案
0(較上日)		 5,118
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
48,483,380
確診累積
+373,643(較上日)		 1,231,586
死亡個案
+7,442(較上日)		 34,659,952
治癒人數
+149,288(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 98,871 9,801,355 6,398,365 239,829
印度 11,568 8,364,086 7,711,809 124,354
巴西 23,815 5,590,941 5,078,162 161,170
俄羅斯 0 1,693,454 1,266,931 29,217
法國 40,558 1,543,321 122,662 38,674
西班牙 25,042 1,356,798 196,958 38,118
阿根廷 10,652 1,205,928 1,017,647 32,520
哥倫比亞 8,694 1,108,086 1,002,202 32,013
英國 25,193 1,102,305 2,925 47,832
墨西哥 5,225 943,630 804,887 93,228
秘魯 2,885 911,787 835,694 34,671
意大利 30,548 790,377 307,378 39,764
南非 1,712 730,548 660,185 19,585
伊朗 0 646,164 500,400 36,579
德國 20,267 608,611 384,012 11,028
智利 0 515,042 492,149 14,340
伊拉克 0 485,870 417,235 11,128
比利時 14,903 468,213 27,334 12,331
波蘭 0 439,536 168,960 6,475
烏克蘭 0 433,492 184,141 7,952
美國疫情全球數據
9,801,355
確診累積
+98,871(較上日)		 239,829
死亡個案
+1,083(較上日)		 6,398,365
治癒人數
+55,014(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 10,639 988,325 815,653 18,904
加利福尼亞州 5,297 952,701 488,182 17,816
佛羅里達州 4,423 821,123 584,390 16,922
紐約州 2,158 552,654 422,568 33,743
伊利諾伊州 7,538 443,815 288,556 10,216
佐治亞州 2,755 397,281 234,671 8,522
北卡羅萊納州 2,425 282,802 246,318 4,507
田納西州 3,445 269,802 240,587 3,478
新澤西州 2,588 250,730 182,733 16,521
亞利桑那州 815 250,633 42,039 6,059
中國大陸疫情全球數據
86,115
確診累積
+28(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,081
治癒人數
+24(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,143 63,627 4,512
廣東 0 1,938 1,896 8
浙江 0 1,287 1,279 1
河南 2 1,286 1,258 22
上海 8 1,208 1,111 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 8 974 899 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 1 945 929 9
香港疫情全球數據
5,349
確診累積
0(較上日)		 106
死亡個案
0(較上日)		 5,118
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 353 341 3
屯門區 0 308 290 16
沙田區 0 301 295 6
九龍城區 0 300 287 5
葵青區 0 293 281 3
元朗區 0 284 275 5
深水埗區 0 262 248 11
東區 0 243 230 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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