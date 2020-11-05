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【美國大選結果】競選經理：拜登明早將成總統 暫238：213領先特朗普（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|5,349
確診/疑似
0(較上日)
|106
死亡個案
0(較上日)
|5,118
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|48,109,737
確診累積
0(較上日)
|1,224,144
死亡個案
0(較上日)
|34,510,664
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|9,702,484
|6,343,351
|238,746
|印度
|0
|8,352,518
|7,697,460
|123,955
|巴西
|0
|5,567,126
|5,060,697
|160,548
|俄羅斯
|0
|1,693,454
|1,266,931
|29,217
|法國
|0
|1,502,763
|123,664
|38,289
|西班牙
|0
|1,331,756
|196,958
|36,495
|阿根廷
|0
|1,195,276
|1,009,278
|32,052
|哥倫比亞
|0
|1,099,392
|993,877
|31,847
|英國
|0
|1,077,112
|2,918
|47,340
|墨西哥
|0
|938,405
|803,086
|92,593
|秘魯
|0
|908,902
|832,929
|34,623
|意大利
|0
|759,829
|302,275
|39,412
|南非
|0
|728,836
|659,259
|19,539
|伊朗
|0
|646,164
|500,400
|36,579
|德國
|0
|588,344
|383,249
|10,934
|智利
|0
|515,042
|492,149
|14,340
|伊拉克
|0
|485,870
|417,235
|11,128
|比利時
|0
|453,310
|26,661
|12,126
|波蘭
|0
|439,536
|168,960
|6,475
|烏克蘭
|0
|433,492
|184,141
|7,952
|美國疫情全球數據
|9,702,484
確診累積
0(較上日)
|238,746
死亡個案
0(較上日)
|6,343,351
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|0
|977,686
|810,876
|18,754
|加利福尼亞州
|0
|947,404
|485,917
|17,752
|佛羅里達州
|0
|816,700
|579,858
|16,890
|紐約州
|0
|550,496
|421,918
|33,710
|伊利諾伊州
|0
|436,277
|286,443
|10,161
|佐治亞州
|0
|394,526
|230,925
|8,479
|北卡羅萊納州
|0
|280,377
|246,318
|4,457
|田納西州
|0
|266,357
|237,736
|3,454
|亞利桑那州
|0
|249,818
|41,776
|6,020
|新澤西州
|0
|248,142
|182,338
|16,498
|中國大陸疫情全球數據
|86,087
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,057
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,143
|63,627
|4,512
|廣東
|0
|1,938
|1,892
|8
|浙江
|0
|1,287
|1,279
|1
|河南
|0
|1,284
|1,258
|22
|上海
|0
|1,200
|1,101
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|0
|966
|899
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|944
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,349
確診累積
0(較上日)
|106
死亡個案
0(較上日)
|5,118
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|353
|340
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|九龍城區
|0
|300
|286
|5
|葵青區
|0
|293
|281
|3
|元朗區
|0
|284
|275
|4
|深水埗區
|0
|262
|248
|11
|東區
|0
|243
|230
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫