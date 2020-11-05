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新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/11/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日　時間00:00）
香港疫情全球數據
5,349
確診/疑似
0(較上日)		 106
死亡個案
0(較上日)		 5,118
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
48,109,737
確診累積
0(較上日)		 1,224,144
死亡個案
0(較上日)		 34,510,664
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 9,702,484 6,343,351 238,746
印度 0 8,352,518 7,697,460 123,955
巴西 0 5,567,126 5,060,697 160,548
俄羅斯 0 1,693,454 1,266,931 29,217
法國 0 1,502,763 123,664 38,289
西班牙 0 1,331,756 196,958 36,495
阿根廷 0 1,195,276 1,009,278 32,052
哥倫比亞 0 1,099,392 993,877 31,847
英國 0 1,077,112 2,918 47,340
墨西哥 0 938,405 803,086 92,593
秘魯 0 908,902 832,929 34,623
意大利 0 759,829 302,275 39,412
南非 0 728,836 659,259 19,539
伊朗 0 646,164 500,400 36,579
德國 0 588,344 383,249 10,934
智利 0 515,042 492,149 14,340
伊拉克 0 485,870 417,235 11,128
比利時 0 453,310 26,661 12,126
波蘭 0 439,536 168,960 6,475
烏克蘭 0 433,492 184,141 7,952
美國疫情全球數據
9,702,484
確診累積
0(較上日)		 238,746
死亡個案
0(較上日)		 6,343,351
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 0 977,686 810,876 18,754
加利福尼亞州 0 947,404 485,917 17,752
佛羅里達州 0 816,700 579,858 16,890
紐約州 0 550,496 421,918 33,710
伊利諾伊州 0 436,277 286,443 10,161
佐治亞州 0 394,526 230,925 8,479
北卡羅萊納州 0 280,377 246,318 4,457
田納西州 0 266,357 237,736 3,454
亞利桑那州 0 249,818 41,776 6,020
新澤西州 0 248,142 182,338 16,498
中國大陸疫情全球數據
86,087
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,057
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,143 63,627 4,512
廣東 0 1,938 1,892 8
浙江 0 1,287 1,279 1
河南 0 1,284 1,258 22
上海 0 1,200 1,101 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 0 966 899 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 944 929 9
香港疫情全球數據
5,349
確診累積
0(較上日)		 106
死亡個案
0(較上日)		 5,118
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 353 340 3
屯門區 0 308 290 16
沙田區 0 301 295 6
九龍城區 0 300 286 5
葵青區 0 293 281 3
元朗區 0 284 275 4
深水埗區 0 262 248 11
東區 0 243 230 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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