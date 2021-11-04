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新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/11/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日　時間17:00）
香港疫情全球數據
12,360
確診/疑似
+7(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
248,969,994
確診累積
+456,958(較上日)		 5,040,722
死亡個案
+7,228(較上日)		 229,140,297
治癒人數
+400,429(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 105,697 47,105,468 40,695,057 770,854
印度 12,002 34,320,142 33,704,365 459,661
巴西 14,661 21,835,785 21,035,263 608,304
英國 40,803 9,171,660 7,462,157 141,181
俄羅斯 40,217 8,673,860 7,477,366 243,255
土耳其 29,764 8,121,226 7,582,624 71,298
法國 10,050 7,180,832 6,956,513 117,802
伊朗 0 5,954,962 5,547,349 126,763
阿根廷 1,264 5,292,549 5,158,505 116,029
西班牙 2,287 5,019,255 4,875,129 87,462
哥倫比亞 1,697 5,007,099 4,851,007 127,380
意大利 5,188 4,782,802 4,565,291 132,224
德國 19,876 4,662,011 4,328,400 96,623
印尼 0 4,246,174 4,091,101 143,481
墨西哥 2,660 3,814,453 3,178,751 288,887
波蘭 0 3,045,102 2,718,452 77,145
烏克蘭 27,377 3,006,463 2,479,138 70,146
南非 344 2,922,735 2,815,166 89,220
菲律賓 1,744 2,795,642 2,714,658 43,825
馬來西亞 5,291 2,486,630 2,390,379 29,091
美國疫情全球數據
47,105,468
確診累積
+105,697(較上日)		 770,854
死亡個案
+2,007(較上日)		 40,695,057
治癒人數
+121,882(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,862 4,821,656 2,561,942 72,515
德克薩斯州 3,306 4,250,281 4,083,841 71,952
佛羅里達州 1,804 3,701,504 3,327,702 59,499
紐約州 3,839 2,654,385 2,217,195 57,124
伊利諾伊州 1,746 1,705,777 1,599,356 28,772
佐治亞州 1,208 1,638,606 1,209,609 29,310
賓夕法尼亞州 10,245 1,575,184 1,433,417 31,711
俄亥俄州 4,503 1,556,208 1,461,257 24,763
北卡羅萊納州 1,777 1,485,455 1,441,300 18,191
密歇根州 11,978 1,297,496 1,002,693 23,879
中國大陸疫情全球數據
97,529
確診累積
+100(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,811
治癒人數
+24(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,785 4,512
廣東 3 3,233 3,186 8
上海 3 2,748 2,681 7
黑龍江 45 1,902 1,698 13
江蘇 0 1,603 1,598 0
雲南 3 1,576 1,495 2
河南 2 1,562 1,515 22
浙江 0 1,496 1,439 1
河北 23 1,375 1,310 7
福建 0 1,308 1,284 1
香港疫情全球數據
12,360
確診累積
+7(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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