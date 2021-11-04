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無畀英女王點名讚 哈里梅根即宣傳環保成就
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,360
確診/疑似
+7(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|248,969,994
確診累積
+456,958(較上日)
|5,040,722
死亡個案
+7,228(較上日)
|229,140,297
治癒人數
+400,429(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|105,697
|47,105,468
|40,695,057
|770,854
|印度
|12,002
|34,320,142
|33,704,365
|459,661
|巴西
|14,661
|21,835,785
|21,035,263
|608,304
|英國
|40,803
|9,171,660
|7,462,157
|141,181
|俄羅斯
|40,217
|8,673,860
|7,477,366
|243,255
|土耳其
|29,764
|8,121,226
|7,582,624
|71,298
|法國
|10,050
|7,180,832
|6,956,513
|117,802
|伊朗
|0
|5,954,962
|5,547,349
|126,763
|阿根廷
|1,264
|5,292,549
|5,158,505
|116,029
|西班牙
|2,287
|5,019,255
|4,875,129
|87,462
|哥倫比亞
|1,697
|5,007,099
|4,851,007
|127,380
|意大利
|5,188
|4,782,802
|4,565,291
|132,224
|德國
|19,876
|4,662,011
|4,328,400
|96,623
|印尼
|0
|4,246,174
|4,091,101
|143,481
|墨西哥
|2,660
|3,814,453
|3,178,751
|288,887
|波蘭
|0
|3,045,102
|2,718,452
|77,145
|烏克蘭
|27,377
|3,006,463
|2,479,138
|70,146
|南非
|344
|2,922,735
|2,815,166
|89,220
|菲律賓
|1,744
|2,795,642
|2,714,658
|43,825
|馬來西亞
|5,291
|2,486,630
|2,390,379
|29,091
|美國疫情全球數據
|47,105,468
確診累積
+105,697(較上日)
|770,854
死亡個案
+2,007(較上日)
|40,695,057
治癒人數
+121,882(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,862
|4,821,656
|2,561,942
|72,515
|德克薩斯州
|3,306
|4,250,281
|4,083,841
|71,952
|佛羅里達州
|1,804
|3,701,504
|3,327,702
|59,499
|紐約州
|3,839
|2,654,385
|2,217,195
|57,124
|伊利諾伊州
|1,746
|1,705,777
|1,599,356
|28,772
|佐治亞州
|1,208
|1,638,606
|1,209,609
|29,310
|賓夕法尼亞州
|10,245
|1,575,184
|1,433,417
|31,711
|俄亥俄州
|4,503
|1,556,208
|1,461,257
|24,763
|北卡羅萊納州
|1,777
|1,485,455
|1,441,300
|18,191
|密歇根州
|11,978
|1,297,496
|1,002,693
|23,879
|中國大陸疫情全球數據
|97,529
確診累積
+100(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,811
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,785
|4,512
|廣東
|3
|3,233
|3,186
|8
|上海
|3
|2,748
|2,681
|7
|黑龍江
|45
|1,902
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,603
|1,598
|0
|雲南
|3
|1,576
|1,495
|2
|河南
|2
|1,562
|1,515
|22
|浙江
|0
|1,496
|1,439
|1
|河北
|23
|1,375
|1,310
|7
|福建
|0
|1,308
|1,284
|1
|香港疫情全球數據
|12,360
確診累積
+7(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫