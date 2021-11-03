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新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/11/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日　時間06:00）
香港疫情全球數據
12,350
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
248,237,626
確診累積
+159,438(較上日)		 5,028,141
死亡個案
+2,567(較上日)		 226,771,150
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 34,242 46,966,181 40,513,551 768,359
印度 9,567 34,295,381 33,675,892 458,909
巴西 6,431 21,821,124 21,015,876 608,071
英國 33,546 9,130,857 7,426,086 140,964
俄羅斯 0 8,593,200 7,412,631 240,871
土耳其 29,796 8,091,462 7,549,258 71,052
法國 2,039 7,170,782 6,951,400 117,763
伊朗 0 5,944,599 5,534,667 126,616
阿根廷 0 5,289,945 5,156,473 115,989
西班牙 5,820 5,016,968 4,873,705 87,423
哥倫比亞 0 5,003,977 4,847,217 127,311
意大利 2,831 4,777,614 4,561,006 132,161
德國 10,745 4,635,558 4,300,600 96,439
印尼 0 4,245,373 4,090,287 143,457
墨西哥 0 3,808,205 3,168,911 288,464
波蘭 0 3,034,668 2,717,052 77,021
烏克蘭 0 2,955,693 2,454,737 68,727
南非 169 2,922,391 2,814,654 89,197
菲律賓 0 2,792,656 2,708,466 43,404
馬來西亞 5,071 2,481,339 2,385,432 29,045
美國疫情全球數據
46,966,181
確診累積
+34,242(較上日)		 768,359
死亡個案
+917(較上日)		 40,513,551
治癒人數
+74,047(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,811,271 2,556,260 72,337
德克薩斯州 2,786 4,244,243 4,075,092 71,795
佛羅里達州 0 3,697,700 3,293,348 59,497
紐約州 0 2,647,465 2,208,105 57,049
伊利諾伊州 2,382 1,704,031 1,596,075 28,719
佐治亞州 0 1,636,325 1,199,572 29,174
賓夕法尼亞州 0 1,564,939 1,421,260 31,502
俄亥俄州 3,917 1,551,705 1,456,602 24,763
北卡羅萊納州 1,214 1,483,678 1,441,300 18,130
密歇根州 0 1,285,518 1,002,693 23,730
中國大陸疫情全球數據
97,325
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,766
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,785 4,512
廣東 0 3,226 3,184 8
上海 0 2,740 2,675 7
黑龍江 0 1,822 1,698 13
江蘇 0 1,600 1,598 0
雲南 0 1,569 1,489 2
河南 0 1,559 1,515 22
浙江 0 1,495 1,439 1
河北 0 1,341 1,310 7
福建 0 1,308 1,284 1
香港疫情全球數據
12,350
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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