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英阻巨企避稅失敗 「Google 稅」料未來6年零稅收
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|12,350
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|248,237,626
確診累積
+159,438(較上日)
|5,028,141
死亡個案
+2,567(較上日)
|226,771,150
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|34,242
|46,966,181
|40,513,551
|768,359
|印度
|9,567
|34,295,381
|33,675,892
|458,909
|巴西
|6,431
|21,821,124
|21,015,876
|608,071
|英國
|33,546
|9,130,857
|7,426,086
|140,964
|俄羅斯
|0
|8,593,200
|7,412,631
|240,871
|土耳其
|29,796
|8,091,462
|7,549,258
|71,052
|法國
|2,039
|7,170,782
|6,951,400
|117,763
|伊朗
|0
|5,944,599
|5,534,667
|126,616
|阿根廷
|0
|5,289,945
|5,156,473
|115,989
|西班牙
|5,820
|5,016,968
|4,873,705
|87,423
|哥倫比亞
|0
|5,003,977
|4,847,217
|127,311
|意大利
|2,831
|4,777,614
|4,561,006
|132,161
|德國
|10,745
|4,635,558
|4,300,600
|96,439
|印尼
|0
|4,245,373
|4,090,287
|143,457
|墨西哥
|0
|3,808,205
|3,168,911
|288,464
|波蘭
|0
|3,034,668
|2,717,052
|77,021
|烏克蘭
|0
|2,955,693
|2,454,737
|68,727
|南非
|169
|2,922,391
|2,814,654
|89,197
|菲律賓
|0
|2,792,656
|2,708,466
|43,404
|馬來西亞
|5,071
|2,481,339
|2,385,432
|29,045
|美國疫情全球數據
|46,966,181
確診累積
+34,242(較上日)
|768,359
死亡個案
+917(較上日)
|40,513,551
治癒人數
+74,047(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,811,271
|2,556,260
|72,337
|德克薩斯州
|2,786
|4,244,243
|4,075,092
|71,795
|佛羅里達州
|0
|3,697,700
|3,293,348
|59,497
|紐約州
|0
|2,647,465
|2,208,105
|57,049
|伊利諾伊州
|2,382
|1,704,031
|1,596,075
|28,719
|佐治亞州
|0
|1,636,325
|1,199,572
|29,174
|賓夕法尼亞州
|0
|1,564,939
|1,421,260
|31,502
|俄亥俄州
|3,917
|1,551,705
|1,456,602
|24,763
|北卡羅萊納州
|1,214
|1,483,678
|1,441,300
|18,130
|密歇根州
|0
|1,285,518
|1,002,693
|23,730
|中國大陸疫情全球數據
|97,325
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,766
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,785
|4,512
|廣東
|0
|3,226
|3,184
|8
|上海
|0
|2,740
|2,675
|7
|黑龍江
|0
|1,822
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,598
|0
|雲南
|0
|1,569
|1,489
|2
|河南
|0
|1,559
|1,515
|22
|浙江
|0
|1,495
|1,439
|1
|河北
|0
|1,341
|1,310
|7
|福建
|0
|1,308
|1,284
|1
|香港疫情全球數據
|12,350
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫