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新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/11/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,350
確診/疑似
+2(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
248,008,565
確診累積
+356,842(較上日)		 5,024,254
死亡個案
+5,298(較上日)		 228,245,612
治癒人數
+404,099(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 106,898 46,931,284 40,438,870 767,436
印度 0 34,285,814 33,668,560 458,470
巴西 3,838 21,814,693 21,003,105 607,954
英國 39,682 9,097,311 7,390,121 140,672
俄羅斯 39,008 8,593,200 7,412,631 240,871
土耳其 28,678 8,061,666 7,519,421 70,828
法國 1,866 7,168,743 6,945,828 117,689
伊朗 0 5,934,495 5,521,931 126,456
阿根廷 1,138 5,289,945 5,156,473 115,989
西班牙 0 5,011,148 4,864,318 87,368
哥倫比亞 1,590 5,003,977 4,847,217 127,311
意大利 2,819 4,774,783 4,558,941 132,120
德國 8,943 4,619,273 4,300,600 96,297
印尼 0 4,244,761 4,089,419 143,423
墨西哥 994 3,808,205 3,168,911 288,464
波蘭 4,517 3,034,668 2,717,052 77,021
烏克蘭 19,455 2,955,693 2,454,737 68,727
南非 106 2,922,222 2,814,411 89,179
菲律賓 2,281 2,792,656 2,708,466 43,404
馬來西亞 4,626 2,476,268 2,380,060 28,975
美國疫情全球數據
46,931,284
確診累積
+106,898(較上日)		 767,436
死亡個案
+1,124(較上日)		 40,438,870
治癒人數
+181,032(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,548 4,811,271 2,556,260 72,337
德克薩斯州 3,194 4,241,457 4,066,409 71,690
佛羅里達州 1,755 3,697,700 3,293,348 59,497
紐約州 4,212 2,647,465 2,208,105 57,049
伊利諾伊州 6,125 1,701,649 1,593,134 28,695
佐治亞州 2,232 1,636,325 1,199,572 29,174
賓夕法尼亞州 0 1,564,939 1,421,260 31,502
俄亥俄州 2,461 1,547,788 1,451,056 24,527
北卡羅萊納州 4,950 1,482,464 1,422,175 18,104
密歇根州 10,415 1,285,518 1,002,693 23,730
中國大陸疫情全球數據
97,321
確診累積
+70(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,766
治癒人數
+28(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,785 4,512
廣東 2 3,226 3,184 8
上海 5 2,740 2,675 7
黑龍江 27 1,822 1,698 13
江蘇 0 1,600 1,598 0
雲南 2 1,569 1,489 2
河南 0 1,559 1,515 22
浙江 3 1,495 1,439 1
河北 6 1,338 1,310 7
福建 2 1,308 1,284 1
香港疫情全球數據
12,350
確診累積
+2(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,034
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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