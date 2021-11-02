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英國財政部揭「Google 稅」失敗 未來6年繼續零稅收
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,350
確診/疑似
+2(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|248,008,565
確診累積
+356,842(較上日)
|5,024,254
死亡個案
+5,298(較上日)
|228,245,612
治癒人數
+404,099(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|106,898
|46,931,284
|40,438,870
|767,436
|印度
|0
|34,285,814
|33,668,560
|458,470
|巴西
|3,838
|21,814,693
|21,003,105
|607,954
|英國
|39,682
|9,097,311
|7,390,121
|140,672
|俄羅斯
|39,008
|8,593,200
|7,412,631
|240,871
|土耳其
|28,678
|8,061,666
|7,519,421
|70,828
|法國
|1,866
|7,168,743
|6,945,828
|117,689
|伊朗
|0
|5,934,495
|5,521,931
|126,456
|阿根廷
|1,138
|5,289,945
|5,156,473
|115,989
|西班牙
|0
|5,011,148
|4,864,318
|87,368
|哥倫比亞
|1,590
|5,003,977
|4,847,217
|127,311
|意大利
|2,819
|4,774,783
|4,558,941
|132,120
|德國
|8,943
|4,619,273
|4,300,600
|96,297
|印尼
|0
|4,244,761
|4,089,419
|143,423
|墨西哥
|994
|3,808,205
|3,168,911
|288,464
|波蘭
|4,517
|3,034,668
|2,717,052
|77,021
|烏克蘭
|19,455
|2,955,693
|2,454,737
|68,727
|南非
|106
|2,922,222
|2,814,411
|89,179
|菲律賓
|2,281
|2,792,656
|2,708,466
|43,404
|馬來西亞
|4,626
|2,476,268
|2,380,060
|28,975
|美國疫情全球數據
|46,931,284
確診累積
+106,898(較上日)
|767,436
死亡個案
+1,124(較上日)
|40,438,870
治癒人數
+181,032(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|11,548
|4,811,271
|2,556,260
|72,337
|德克薩斯州
|3,194
|4,241,457
|4,066,409
|71,690
|佛羅里達州
|1,755
|3,697,700
|3,293,348
|59,497
|紐約州
|4,212
|2,647,465
|2,208,105
|57,049
|伊利諾伊州
|6,125
|1,701,649
|1,593,134
|28,695
|佐治亞州
|2,232
|1,636,325
|1,199,572
|29,174
|賓夕法尼亞州
|0
|1,564,939
|1,421,260
|31,502
|俄亥俄州
|2,461
|1,547,788
|1,451,056
|24,527
|北卡羅萊納州
|4,950
|1,482,464
|1,422,175
|18,104
|密歇根州
|10,415
|1,285,518
|1,002,693
|23,730
|中國大陸疫情全球數據
|97,321
確診累積
+70(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,766
治癒人數
+28(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,785
|4,512
|廣東
|2
|3,226
|3,184
|8
|上海
|5
|2,740
|2,675
|7
|黑龍江
|27
|1,822
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,598
|0
|雲南
|2
|1,569
|1,489
|2
|河南
|0
|1,559
|1,515
|22
|浙江
|3
|1,495
|1,439
|1
|河北
|6
|1,338
|1,310
|7
|福建
|2
|1,308
|1,284
|1
|香港疫情全球數據
|12,350
確診累積
+2(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,034
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫