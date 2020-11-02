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新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/11/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日　時間16:00）
香港疫情全球數據
5,331
確診/疑似
0(較上日)		 105
死亡個案
0(較上日)		 5,096
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
46,941,071
確診累積
+269,624(較上日)		 1,206,605
死亡個案
+2,925(較上日)		 33,789,029
治癒人數
+181,421(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 60,204 9,474,845 6,206,530 236,473
印度 20,548 8,229,322 7,544,798 122,642
巴西 10,100 5,545,705 5,022,338 160,104
俄羅斯 18,257 1,655,038 1,236,033 28,473
法國 46,290 1,458,999 123,664 37,057
西班牙 0 1,264,517 196,958 35,878
阿根廷 6,609 1,173,533 985,316 31,140
哥倫比亞 9,137 1,083,321 977,804 31,796
英國 23,254 1,038,054 2,841 46,807
墨西哥 4,430 929,392 786,516 91,895
秘魯 2,408 904,911 827,613 34,529
南非 1,371 726,823 655,330 19,411
意大利 0 709,335 292,380 38,826
伊朗 0 620,491 486,691 35,298
德國 11,834 552,060 363,545 10,622
智利 0 511,864 488,166 14,247
伊拉克 0 475,288 402,782 10,966
比利時 11,789 441,018 25,819 11,737
烏克蘭 6,754 414,327 170,822 7,584
印尼 0 412,784 341,942 13,943
美國疫情全球數據
9,474,845
確診累積
+60,204(較上日)		 236,473
死亡個案
+319(較上日)		 6,206,530
治癒人數
+37,744(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
德克薩斯州 4,193 960,927 801,945 18,614
加利福尼亞州 3,532 936,843 479,818 17,672
佛羅里達州 0 807,412 571,542 16,796
紐約州 2,176 546,246 420,327 33,687
伊利諾伊州 6,980 423,539 282,885 10,075
佐治亞州 1,192 361,982 207,851 7,981
北卡羅萊納州 2,057 276,692 231,611 4,383
田納西州 754 261,426 233,175 3,353
亞利桑那州 1,527 247,473 41,159 5,981
新澤西州 1,647 244,370 181,665 16,483
中國大陸疫情全球數據
86,021
確診累積
+24(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 81,024
治癒人數
+24(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,139 63,627 4,512
廣東 5 1,927 1,887 8
浙江 0 1,286 1,279 1
河南 0 1,284 1,258 22
上海 6 1,187 1,085 7
湖南 0 1,020 1,015 4
安徽 0 991 985 6
新疆 3 959 899 3
黑龍江 0 949 935 13
北京 0 942 929 9
香港疫情全球數據
5,331
確診累積
0(較上日)		 105
死亡個案
0(較上日)		 5,096
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 524 488 30
觀塘區 0 357 349 7
油尖旺區 0 350 336 3
屯門區 0 308 290 16
沙田區 0 301 295 6
九龍城區 0 299 286 5
葵青區 0 293 280 3
元朗區 0 284 275 4
深水埗區 0 262 247 11
東區 0 241 229 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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