上一篇文章
【美國大選】白宮、兩院大洗牌的4種可能 東亞國家最想要哪個結局？
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|5,331
確診/疑似
0(較上日)
|105
死亡個案
0(較上日)
|5,096
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|46,941,071
確診累積
+269,624(較上日)
|1,206,605
死亡個案
+2,925(較上日)
|33,789,029
治癒人數
+181,421(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|60,204
|9,474,845
|6,206,530
|236,473
|印度
|20,548
|8,229,322
|7,544,798
|122,642
|巴西
|10,100
|5,545,705
|5,022,338
|160,104
|俄羅斯
|18,257
|1,655,038
|1,236,033
|28,473
|法國
|46,290
|1,458,999
|123,664
|37,057
|西班牙
|0
|1,264,517
|196,958
|35,878
|阿根廷
|6,609
|1,173,533
|985,316
|31,140
|哥倫比亞
|9,137
|1,083,321
|977,804
|31,796
|英國
|23,254
|1,038,054
|2,841
|46,807
|墨西哥
|4,430
|929,392
|786,516
|91,895
|秘魯
|2,408
|904,911
|827,613
|34,529
|南非
|1,371
|726,823
|655,330
|19,411
|意大利
|0
|709,335
|292,380
|38,826
|伊朗
|0
|620,491
|486,691
|35,298
|德國
|11,834
|552,060
|363,545
|10,622
|智利
|0
|511,864
|488,166
|14,247
|伊拉克
|0
|475,288
|402,782
|10,966
|比利時
|11,789
|441,018
|25,819
|11,737
|烏克蘭
|6,754
|414,327
|170,822
|7,584
|印尼
|0
|412,784
|341,942
|13,943
|美國疫情全球數據
|9,474,845
確診累積
+60,204(較上日)
|236,473
死亡個案
+319(較上日)
|6,206,530
治癒人數
+37,744(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|德克薩斯州
|4,193
|960,927
|801,945
|18,614
|加利福尼亞州
|3,532
|936,843
|479,818
|17,672
|佛羅里達州
|0
|807,412
|571,542
|16,796
|紐約州
|2,176
|546,246
|420,327
|33,687
|伊利諾伊州
|6,980
|423,539
|282,885
|10,075
|佐治亞州
|1,192
|361,982
|207,851
|7,981
|北卡羅萊納州
|2,057
|276,692
|231,611
|4,383
|田納西州
|754
|261,426
|233,175
|3,353
|亞利桑那州
|1,527
|247,473
|41,159
|5,981
|新澤西州
|1,647
|244,370
|181,665
|16,483
|中國大陸疫情全球數據
|86,021
確診累積
+24(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|81,024
治癒人數
+24(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,139
|63,627
|4,512
|廣東
|5
|1,927
|1,887
|8
|浙江
|0
|1,286
|1,279
|1
|河南
|0
|1,284
|1,258
|22
|上海
|6
|1,187
|1,085
|7
|湖南
|0
|1,020
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|新疆
|3
|959
|899
|3
|黑龍江
|0
|949
|935
|13
|北京
|0
|942
|929
|9
|香港疫情全球數據
|5,331
確診累積
0(較上日)
|105
死亡個案
0(較上日)
|5,096
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|524
|488
|30
|觀塘區
|0
|357
|349
|7
|油尖旺區
|0
|350
|336
|3
|屯門區
|0
|308
|290
|16
|沙田區
|0
|301
|295
|6
|九龍城區
|0
|299
|286
|5
|葵青區
|0
|293
|280
|3
|元朗區
|0
|284
|275
|4
|深水埗區
|0
|262
|247
|11
|東區
|0
|241
|229
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫