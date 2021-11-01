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新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/11/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日　時間10:00）
香港疫情全球數據
12,347
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,033
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
247,506,870
確診累積
+175,404(較上日)		 5,016,182
死亡個案
+1,505(較上日)		 227,712,442
治癒人數
+1,858,407(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 23,307 46,823,938 40,257,403 766,299
印度 8,573 34,285,612 33,661,349 458,470
巴西 6,761 21,810,855 20,996,772 607,860
英國 37,667 9,057,629 7,356,576 140,632
俄羅斯 0 8,513,790 7,358,539 238,538
土耳其 23,948 8,032,988 7,490,125 70,611
法國 6,329 7,166,877 6,939,948 117,683
伊朗 0 5,924,638 5,508,815 126,303
阿根廷 548 5,288,807 5,155,184 115,950
西班牙 0 5,011,148 4,864,318 87,368
哥倫比亞 1,710 5,002,387 4,845,554 127,281
意大利 4,524 4,771,964 4,557,417 132,100
德國 11,133 4,607,958 4,275,500 96,259
印尼 0 4,244,358 4,088,635 143,405
墨西哥 1,446 3,807,211 3,168,911 288,365
波蘭 0 3,025,247 2,706,968 76,999
烏克蘭 0 2,922,302 2,436,213 67,729
南非 230 2,922,116 2,814,264 89,177
菲律賓 0 2,787,276 2,698,871 43,172
馬來西亞 4,979 2,471,642 2,374,761 28,912
美國疫情全球數據
46,823,938
確診累積
+23,307(較上日)		 766,299
死亡個案
+182(較上日)		 40,257,403
治癒人數
+23,367(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,005 4,799,723 2,549,673 72,195
德克薩斯州 830 4,238,263 4,062,061 71,641
佛羅里達州 0 3,695,945 3,254,025 59,497
紐約州 7,714 2,643,253 2,203,317 56,986
伊利諾伊州 0 1,695,524 1,586,645 28,620
佐治亞州 0 1,634,093 1,183,866 29,065
賓夕法尼亞州 3,114 1,564,939 1,421,260 31,502
俄亥俄州 2,416 1,545,327 1,447,657 24,527
北卡羅萊納州 0 1,477,514 1,422,175 18,050
田納西州 0 1,280,265 1,250,405 16,351
中國大陸疫情全球數據
97,243
確診累積
+84(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,738
治癒人數
+37(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,309 63,785 4,512
廣東 0 3,224 3,184 8
上海 9 2,735 2,666 7
黑龍江 27 1,795 1,698 13
江蘇 0 1,600 1,597 0
雲南 4 1,567 1,482 2
河南 0 1,559 1,515 22
浙江 8 1,492 1,439 1
河北 7 1,330 1,310 7
福建 0 1,303 1,282 1
香港疫情全球數據
12,347
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,033
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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