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【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰
|新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間10:00）
|香港疫情全球數據
|12,347
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,033
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|247,506,870
確診累積
+175,404(較上日)
|5,016,182
死亡個案
+1,505(較上日)
|227,712,442
治癒人數
+1,858,407(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|23,307
|46,823,938
|40,257,403
|766,299
|印度
|8,573
|34,285,612
|33,661,349
|458,470
|巴西
|6,761
|21,810,855
|20,996,772
|607,860
|英國
|37,667
|9,057,629
|7,356,576
|140,632
|俄羅斯
|0
|8,513,790
|7,358,539
|238,538
|土耳其
|23,948
|8,032,988
|7,490,125
|70,611
|法國
|6,329
|7,166,877
|6,939,948
|117,683
|伊朗
|0
|5,924,638
|5,508,815
|126,303
|阿根廷
|548
|5,288,807
|5,155,184
|115,950
|西班牙
|0
|5,011,148
|4,864,318
|87,368
|哥倫比亞
|1,710
|5,002,387
|4,845,554
|127,281
|意大利
|4,524
|4,771,964
|4,557,417
|132,100
|德國
|11,133
|4,607,958
|4,275,500
|96,259
|印尼
|0
|4,244,358
|4,088,635
|143,405
|墨西哥
|1,446
|3,807,211
|3,168,911
|288,365
|波蘭
|0
|3,025,247
|2,706,968
|76,999
|烏克蘭
|0
|2,922,302
|2,436,213
|67,729
|南非
|230
|2,922,116
|2,814,264
|89,177
|菲律賓
|0
|2,787,276
|2,698,871
|43,172
|馬來西亞
|4,979
|2,471,642
|2,374,761
|28,912
|美國疫情全球數據
|46,823,938
確診累積
+23,307(較上日)
|766,299
死亡個案
+182(較上日)
|40,257,403
治癒人數
+23,367(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,005
|4,799,723
|2,549,673
|72,195
|德克薩斯州
|830
|4,238,263
|4,062,061
|71,641
|佛羅里達州
|0
|3,695,945
|3,254,025
|59,497
|紐約州
|7,714
|2,643,253
|2,203,317
|56,986
|伊利諾伊州
|0
|1,695,524
|1,586,645
|28,620
|佐治亞州
|0
|1,634,093
|1,183,866
|29,065
|賓夕法尼亞州
|3,114
|1,564,939
|1,421,260
|31,502
|俄亥俄州
|2,416
|1,545,327
|1,447,657
|24,527
|北卡羅萊納州
|0
|1,477,514
|1,422,175
|18,050
|田納西州
|0
|1,280,265
|1,250,405
|16,351
|中國大陸疫情全球數據
|97,243
確診累積
+84(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,738
治癒人數
+37(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,309
|63,785
|4,512
|廣東
|0
|3,224
|3,184
|8
|上海
|9
|2,735
|2,666
|7
|黑龍江
|27
|1,795
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,597
|0
|雲南
|4
|1,567
|1,482
|2
|河南
|0
|1,559
|1,515
|22
|浙江
|8
|1,492
|1,439
|1
|河北
|7
|1,330
|1,310
|7
|福建
|0
|1,303
|1,282
|1
|香港疫情全球數據
|12,347
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,033
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫