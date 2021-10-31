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【英國王室】英女王多休息最少兩周 醫生建議
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|12,346
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,033
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|247,093,393
確診累積
+54,212(較上日)
|5,010,234
死亡個案
+775(較上日)
|225,625,019
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|46,776,345
|40,183,085
|765,757
|印度
|11,501
|34,272,260
|33,647,055
|458,213
|巴西
|0
|21,793,401
|20,986,901
|607,504
|英國
|0
|9,019,962
|7,325,785
|140,558
|俄羅斯
|0
|8,472,797
|7,331,424
|237,380
|土耳其
|23,096
|8,009,040
|7,463,950
|70,410
|法國
|7,360
|7,160,548
|6,938,862
|117,671
|伊朗
|0
|5,916,211
|5,494,689
|126,126
|阿根廷
|0
|5,287,447
|5,152,539
|115,935
|西班牙
|0
|5,011,148
|4,864,318
|87,368
|哥倫比亞
|0
|4,999,048
|4,842,692
|127,225
|意大利
|0
|4,767,440
|4,554,985
|132,074
|德國
|0
|4,586,199
|4,267,500
|96,207
|印尼
|0
|4,243,835
|4,088,138
|143,388
|墨西哥
|0
|3,802,287
|3,163,121
|287,951
|波蘭
|0
|3,018,100
|2,702,040
|76,990
|南非
|0
|2,921,589
|2,813,781
|89,151
|烏克蘭
|0
|2,904,872
|2,430,944
|67,393
|菲律賓
|0
|2,783,896
|2,693,162
|43,044
|馬來西亞
|0
|2,460,809
|2,361,919
|28,832
|美國疫情全球數據
|46,776,345
確診累積
0(較上日)
|765,757
死亡個案
0(較上日)
|40,183,085
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,795,782
|2,549,178
|72,179
|德克薩斯州
|0
|4,234,758
|4,052,511
|71,506
|佛羅里達州
|0
|3,694,234
|3,234,844
|59,495
|紐約州
|0
|2,635,539
|2,193,955
|56,956
|伊利諾伊州
|0
|1,695,524
|1,586,645
|28,620
|佐治亞州
|0
|1,634,093
|1,183,866
|29,065
|賓夕法尼亞州
|0
|1,561,825
|1,417,287
|31,462
|俄亥俄州
|0
|1,539,490
|1,439,935
|24,527
|北卡羅萊納州
|0
|1,477,514
|1,422,175
|18,050
|田納西州
|0
|1,280,265
|1,250,405
|16,351
|中國大陸疫情全球數據
|97,088
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,681
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,308
|63,784
|4,512
|廣東
|0
|3,223
|3,179
|8
|上海
|0
|2,717
|2,658
|7
|黑龍江
|0
|1,750
|1,698
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,597
|0
|雲南
|0
|1,561
|1,469
|2
|河南
|0
|1,558
|1,515
|22
|浙江
|0
|1,479
|1,439
|1
|河北
|0
|1,321
|1,310
|7
|福建
|0
|1,303
|1,282
|1
|香港疫情全球數據
|12,346
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,033
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫