  • 24°C
香港時間 : 20211030日 (六) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/10/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日　時間20:00）
香港疫情全球數據
12,346
確診/疑似
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,033
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
246,947,107
確診累積
+366,458(較上日)		 5,008,838
死亡個案
+7,484(較上日)		 227,238,803
治癒人數
+319,204(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 86,834 46,771,979 40,183,085 765,722
印度 11,751 34,260,470 33,641,175 457,773
巴西 11,965 21,793,401 20,986,901 607,504
英國 0 8,979,236 7,290,633 140,392
俄羅斯 40,251 8,472,797 7,331,424 237,380
土耳其 24,409 7,985,944 7,435,318 70,207
法國 6,433 7,153,188 6,934,898 117,649
伊朗 6,809 5,916,211 5,494,689 126,126
阿根廷 1,373 5,287,447 5,152,539 115,935
西班牙 2,261 5,011,148 4,864,318 87,368
哥倫比亞 1,604 4,999,048 4,842,692 127,225
意大利 0 4,762,563 4,551,882 132,037
德國 14,449 4,577,488 4,267,500 96,176
印尼 620 4,243,835 4,088,138 143,388
墨西哥 4,001 3,802,287 3,163,121 287,951
波蘭 9,806 3,018,100 2,702,040 76,990
南非 475 2,921,589 2,813,781 89,151
烏克蘭 26,198 2,904,872 2,430,944 67,393
菲律賓 3,953 2,783,896 2,693,162 43,044
馬來西亞 6,060 2,460,809 2,361,919 28,832
美國疫情全球數據
46,771,979
確診累積
+86,834(較上日)		 765,722
死亡個案
+1,938(較上日)		 40,183,085
治癒人數
+90,626(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,796 4,795,782 2,549,178 72,179
德克薩斯州 4,087 4,234,758 4,052,511 71,506
佛羅里達州 2,020 3,694,234 3,234,844 59,495
紐約州 5,266 2,635,539 2,193,955 56,956
伊利諾伊州 2,649 1,695,524 1,586,645 28,620
佐治亞州 1,223 1,634,093 1,183,866 29,065
賓夕法尼亞州 4,506 1,557,459 1,417,287 31,427
俄亥俄州 3,485 1,539,490 1,439,935 24,527
北卡羅萊納州 2,366 1,477,514 1,422,175 18,050
田納西州 1,153 1,280,265 1,250,405 16,351
中國大陸疫情全球數據
97,088
確診累積
+71(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,681
治癒人數
+16(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 2 68,308 63,784 4,512
廣東 2 3,223 3,179 8
上海 5 2,717 2,658 7
黑龍江 27 1,750 1,698 13
江蘇 0 1,600 1,597 0
雲南 0 1,561 1,469 2
河南 0 1,558 1,515 22
浙江 4 1,479 1,439 1
河北 0 1,321 1,310 7
福建 1 1,303 1,282 1
香港疫情全球數據
12,346
確診累積
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,033
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【英國王室】英女王多休息最少兩周 醫生建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
【新冠疫情】全球確診及死亡人數回升 歐洲成重災區
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間20:00）