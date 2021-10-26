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新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/10/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日　時間20:00）
香港疫情全球數據
12,331
確診/疑似
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,023
治癒人數
+4(較上日)
環球疫情全球數據
245,015,532
確診累積
+342,127(較上日)		 4,974,707
死亡個案
+6,407(較上日)		 225,599,446
治癒人數
+470,144(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 102,316 46,417,525 39,752,496 757,849
印度 1,245 34,202,202 33,583,318 455,100
巴西 5,797 21,735,560 20,922,633 605,884
英國 0 8,809,774 7,172,091 139,571
俄羅斯 36,446 8,316,019 7,213,584 232,775
土耳其 27,663 7,879,468 7,314,812 69,344
法國 1,295 7,127,163 6,916,288 117,508
伊朗 9,096 5,877,456 5,443,243 125,519
阿根廷 1,227 5,281,585 5,148,062 115,851
西班牙 4,485 5,002,217 4,856,669 87,186
哥倫比亞 1,536 4,992,586 4,836,288 127,099
意大利 0 4,743,720 4,537,210 131,856
德國 0 4,480,066 4,215,200 95,794
印尼 611 4,241,090 4,084,831 143,270
墨西哥 1,121 3,784,448 3,149,529 286,496
波蘭 6,263 2,982,143 2,690,118 76,540
南非 146 2,919,778 2,811,928 88,934
烏克蘭 19,120 2,803,159 2,390,112 64,936
菲律賓 4,365 2,765,672 2,669,953 42,077
馬來西亞 4,782 2,436,498 2,334,783 28,492
美國疫情全球數據
46,417,525
確診累積
+102,316(較上日)		 757,849
死亡個案
+1,483(較上日)		 39,752,496
治癒人數
+230,879(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,874 4,767,161 2,537,055 71,642
德克薩斯州 4,547 4,215,019 4,021,361 70,777
佛羅里達州 4,409 3,686,239 3,164,703 58,933
紐約州 3,434 2,617,983 2,178,551 56,806
伊利諾伊州 5,140 1,686,048 1,573,948 28,477
佐治亞州 2,767 1,628,166 1,160,978 28,639
賓夕法尼亞州 0 1,540,723 1,402,056 31,027
俄亥俄州 2,325 1,524,169 1,417,415 23,955
北卡羅萊納州 5,745 1,469,155 1,422,175 17,867
田納西州 0 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,863
確診累積
+63(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,601
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 4 3,215 3,174 8
上海 2 2,707 2,645 7
黑龍江 0 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 0 1,558 1,447 2
河南 2 1,555 1,511 22
浙江 0 1,465 1,439 1
河北 0 1,321 1,310 7
福建 1 1,299 1,268 1
香港疫情全球數據
12,331
確診累積
+3(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,023
治癒人數
+4(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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