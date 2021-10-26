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日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,331
確診/疑似
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,023
治癒人數
+4(較上日)
|環球疫情全球數據
|244,973,946
確診累積
+300,541(較上日)
|4,973,870
死亡個案
+5,570(較上日)
|225,562,083
治癒人數
+432,781(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|102,316
|46,417,525
|39,752,496
|757,849
|印度
|1,245
|34,202,202
|33,583,318
|455,100
|巴西
|5,797
|21,735,560
|20,922,633
|605,884
|英國
|0
|8,809,774
|7,172,091
|139,571
|俄羅斯
|36,446
|8,316,019
|7,213,584
|232,775
|土耳其
|27,663
|7,879,468
|7,314,812
|69,344
|法國
|1,295
|7,127,163
|6,916,288
|117,508
|伊朗
|0
|5,868,360
|5,429,982
|125,363
|阿根廷
|1,227
|5,281,585
|5,148,062
|115,851
|西班牙
|4,485
|5,002,217
|4,856,669
|87,186
|哥倫比亞
|1,536
|4,992,586
|4,836,288
|127,099
|意大利
|0
|4,743,720
|4,537,210
|131,856
|德國
|0
|4,480,066
|4,215,200
|95,794
|印尼
|0
|4,240,479
|4,083,690
|143,235
|墨西哥
|1,121
|3,784,448
|3,149,529
|286,496
|波蘭
|6,263
|2,982,143
|2,690,118
|76,540
|南非
|146
|2,919,778
|2,811,928
|88,934
|烏克蘭
|19,120
|2,803,159
|2,390,112
|64,936
|菲律賓
|4,365
|2,765,672
|2,669,953
|42,077
|馬來西亞
|4,782
|2,436,498
|2,334,783
|28,492
|美國疫情全球數據
|46,417,525
確診累積
+102,316(較上日)
|757,849
死亡個案
+1,483(較上日)
|39,752,496
治癒人數
+230,879(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|7,874
|4,767,161
|2,537,055
|71,642
|德克薩斯州
|4,547
|4,215,019
|4,021,361
|70,777
|佛羅里達州
|4,409
|3,686,239
|3,164,703
|58,933
|紐約州
|3,434
|2,617,983
|2,178,551
|56,806
|伊利諾伊州
|5,140
|1,686,048
|1,573,948
|28,477
|佐治亞州
|2,767
|1,628,166
|1,160,978
|28,639
|賓夕法尼亞州
|0
|1,540,723
|1,402,056
|31,027
|俄亥俄州
|2,325
|1,524,169
|1,417,415
|23,955
|北卡羅萊納州
|5,745
|1,469,155
|1,422,175
|17,867
|田納西州
|0
|1,272,558
|1,238,709
|16,158
|中國大陸疫情全球數據
|96,863
確診累積
+63(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,601
治癒人數
+13(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|4
|3,215
|3,174
|8
|上海
|2
|2,707
|2,645
|7
|黑龍江
|0
|1,713
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|雲南
|0
|1,558
|1,447
|2
|河南
|2
|1,555
|1,511
|22
|浙江
|0
|1,465
|1,405
|1
|河北
|0
|1,321
|1,310
|7
|福建
|1
|1,299
|1,268
|1
|香港疫情全球數據
|12,331
確診累積
+3(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,023
治癒人數
+4(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫