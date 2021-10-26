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新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/10/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日　時間08:00）
香港疫情全球數據
12,328
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,019
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
244,811,801
確診累積
+138,396(較上日)		 4,970,395
死亡個案
+2,095(較上日)		 223,634,669
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 71,383 46,386,592 39,658,696 757,242
印度 400 34,201,357 33,575,623 455,100
巴西 5,797 21,735,560 20,922,633 605,884
英國 0 8,809,774 7,172,091 139,571
俄羅斯 0 8,279,573 7,186,611 231,669
土耳其 27,663 7,879,468 7,314,812 69,344
法國 1,295 7,127,163 6,916,288 117,508
伊朗 0 5,868,360 5,429,982 125,363
阿根廷 1,227 5,281,585 5,148,062 115,851
西班牙 4,485 5,002,217 4,856,669 87,186
哥倫比亞 1,536 4,992,586 4,836,288 127,099
意大利 0 4,743,720 4,537,210 131,856
德國 0 4,480,066 4,215,200 95,794
印尼 0 4,240,479 4,083,690 143,235
墨西哥 0 3,783,327 3,145,535 286,346
波蘭 0 2,975,880 2,688,899 76,447
南非 146 2,919,778 2,811,928 88,934
烏克蘭 0 2,784,039 2,380,374 64,202
菲律賓 0 2,761,307 2,661,602 41,942
馬來西亞 4,782 2,436,498 2,334,783 28,492
美國疫情全球數據
46,386,592
確診累積
+71,383(較上日)		 757,242
死亡個案
+876(較上日)		 39,658,696
治癒人數
+137,079(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,759,287 2,530,420 71,553
德克薩斯州 1,555 4,212,027 4,018,811 70,741
佛羅里達州 0 3,681,830 3,089,778 58,608
紐約州 2,209 2,616,758 2,178,551 56,784
伊利諾伊州 5,140 1,686,048 1,573,948 28,477
佐治亞州 2,767 1,628,166 1,160,978 28,639
賓夕法尼亞州 0 1,540,723 1,396,742 31,027
俄亥俄州 2,325 1,524,169 1,417,415 23,955
北卡羅萊納州 5,745 1,469,155 1,422,175 17,867
田納西州 0 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,800
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,588
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 0 3,211 3,172 8
上海 0 2,705 2,639 7
黑龍江 0 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 0 1,558 1,447 2
河南 0 1,553 1,511 22
浙江 0 1,465 1,405 1
河北 0 1,321 1,310 7
福建 0 1,298 1,266 1
香港疫情全球數據
12,328
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,019
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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