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【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|12,328
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,019
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|244,759,538
確診累積
+86,133(較上日)
|4,969,495
死亡個案
+1,195(較上日)
|223,564,680
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|41,546
|46,356,755
|39,617,688
|756,982
|印度
|400
|34,201,357
|33,575,623
|455,100
|巴西
|0
|21,729,763
|20,907,224
|605,682
|英國
|0
|8,809,774
|7,172,091
|139,571
|俄羅斯
|0
|8,279,573
|7,186,611
|231,669
|土耳其
|27,663
|7,879,468
|7,314,812
|69,344
|法國
|1,295
|7,127,163
|6,916,288
|117,508
|伊朗
|0
|5,868,360
|5,429,982
|125,363
|阿根廷
|0
|5,280,358
|5,146,819
|115,826
|西班牙
|4,485
|5,002,217
|4,856,669
|87,186
|哥倫比亞
|0
|4,991,050
|4,834,893
|127,067
|意大利
|0
|4,743,720
|4,537,210
|131,856
|德國
|0
|4,480,066
|4,215,200
|95,794
|印尼
|0
|4,240,479
|4,083,690
|143,235
|墨西哥
|0
|3,783,327
|3,145,535
|286,346
|波蘭
|0
|2,975,880
|2,688,899
|76,447
|南非
|146
|2,919,778
|2,811,928
|88,934
|烏克蘭
|0
|2,784,039
|2,380,374
|64,202
|菲律賓
|0
|2,761,307
|2,661,602
|41,942
|馬來西亞
|4,782
|2,436,498
|2,334,783
|28,492
|美國疫情全球數據
|46,356,755
確診累積
+41,546(較上日)
|756,982
死亡個案
+616(較上日)
|39,617,688
治癒人數
+96,071(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,759,287
|2,530,420
|71,553
|德克薩斯州
|885
|4,211,357
|4,018,295
|70,741
|佛羅里達州
|0
|3,681,830
|3,089,778
|58,608
|紐約州
|2,209
|2,616,758
|2,178,551
|56,784
|伊利諾伊州
|5,140
|1,686,048
|1,573,948
|28,477
|佐治亞州
|2,767
|1,628,166
|1,160,978
|28,639
|賓夕法尼亞州
|0
|1,540,723
|1,396,742
|31,027
|俄亥俄州
|2,325
|1,524,169
|1,417,415
|23,955
|北卡羅萊納州
|5,745
|1,469,155
|1,422,175
|17,867
|田納西州
|0
|1,272,558
|1,238,709
|16,158
|中國大陸疫情全球數據
|96,800
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,588
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|0
|3,211
|3,172
|8
|上海
|0
|2,705
|2,639
|7
|黑龍江
|0
|1,713
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|雲南
|0
|1,558
|1,446
|2
|河南
|0
|1,553
|1,511
|22
|浙江
|0
|1,465
|1,405
|1
|河北
|0
|1,321
|1,310
|7
|福建
|0
|1,298
|1,266
|1
|香港疫情全球數據
|12,328
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,019
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫