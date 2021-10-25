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【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|12,324
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|244,473,784
確診累積
+105,905(較上日)
|4,964,993
死亡個案
+1,206(較上日)
|224,965,798
治癒人數
+113,443(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17,855
|46,312,782
|39,521,617
|756,362
|印度
|1,255
|34,189,484
|33,559,649
|454,743
|巴西
|6,204
|21,729,763
|20,907,224
|605,682
|英國
|0
|8,773,674
|7,142,116
|139,533
|俄羅斯
|0
|8,241,643
|7,165,921
|230,600
|土耳其
|24,792
|7,851,805
|7,283,988
|69,112
|法國
|5,005
|7,125,868
|6,910,734
|117,467
|伊朗
|0
|5,860,844
|5,416,691
|125,223
|阿根廷
|540
|5,280,358
|5,146,819
|115,826
|西班牙
|0
|4,997,732
|4,848,432
|87,132
|哥倫比亞
|1,369
|4,991,050
|4,834,893
|127,067
|意大利
|0
|4,741,185
|4,534,584
|131,826
|德國
|6,774
|4,476,078
|4,206,400
|95,794
|印尼
|0
|4,240,019
|4,082,454
|143,205
|墨西哥
|1,666
|3,783,327
|3,145,535
|286,346
|波蘭
|0
|2,972,927
|2,686,129
|76,447
|南非
|300
|2,919,632
|2,811,439
|88,925
|烏克蘭
|0
|2,769,405
|2,375,776
|63,872
|菲律賓
|0
|2,756,923
|2,654,173
|41,793
|馬來西亞
|5,666
|2,431,716
|2,327,369
|28,400
|美國疫情全球數據
|46,312,782
確診累積
+17,855(較上日)
|756,362
死亡個案
+147(較上日)
|39,521,617
治癒人數
+18,831(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,615
|4,759,287
|2,530,420
|71,553
|德克薩斯州
|1,335
|4,210,472
|4,016,740
|70,720
|佛羅里達州
|0
|3,681,830
|3,089,778
|58,608
|紐約州
|3,474
|2,614,549
|2,174,577
|56,747
|伊利諾伊州
|0
|1,680,908
|1,566,181
|28,414
|佐治亞州
|0
|1,625,399
|1,153,694
|28,519
|賓夕法尼亞州
|3,414
|1,538,296
|1,396,742
|31,023
|俄亥俄州
|2,540
|1,521,844
|1,413,599
|23,955
|北卡羅萊納州
|0
|1,463,410
|1,399,393
|17,765
|田納西州
|0
|1,272,558
|1,238,709
|16,158
|中國大陸疫情全球數據
|96,797
確診累積
+15(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,588
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|0
|3,211
|3,172
|8
|上海
|1
|2,705
|2,639
|7
|黑龍江
|0
|1,713
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|雲南
|0
|1,558
|1,446
|2
|河南
|0
|1,553
|1,511
|22
|浙江
|0
|1,465
|1,405
|1
|河北
|2
|1,321
|1,310
|7
|福建
|0
|1,298
|1,266
|1
|香港疫情全球數據
|12,324
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫