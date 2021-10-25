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新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/10/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日　時間12:00）
香港疫情全球數據
12,324
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
244,473,784
確診累積
+105,905(較上日)		 4,964,993
死亡個案
+1,206(較上日)		 224,965,798
治癒人數
+113,443(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17,855 46,312,782 39,521,617 756,362
印度 1,255 34,189,484 33,559,649 454,743
巴西 6,204 21,729,763 20,907,224 605,682
英國 0 8,773,674 7,142,116 139,533
俄羅斯 0 8,241,643 7,165,921 230,600
土耳其 24,792 7,851,805 7,283,988 69,112
法國 5,005 7,125,868 6,910,734 117,467
伊朗 0 5,860,844 5,416,691 125,223
阿根廷 540 5,280,358 5,146,819 115,826
西班牙 0 4,997,732 4,848,432 87,132
哥倫比亞 1,369 4,991,050 4,834,893 127,067
意大利 0 4,741,185 4,534,584 131,826
德國 6,774 4,476,078 4,206,400 95,794
印尼 0 4,240,019 4,082,454 143,205
墨西哥 1,666 3,783,327 3,145,535 286,346
波蘭 0 2,972,927 2,686,129 76,447
南非 300 2,919,632 2,811,439 88,925
烏克蘭 0 2,769,405 2,375,776 63,872
菲律賓 0 2,756,923 2,654,173 41,793
馬來西亞 5,666 2,431,716 2,327,369 28,400
美國疫情全球數據
46,312,782
確診累積
+17,855(較上日)		 756,362
死亡個案
+147(較上日)		 39,521,617
治癒人數
+18,831(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,615 4,759,287 2,530,420 71,553
德克薩斯州 1,335 4,210,472 4,016,740 70,720
佛羅里達州 0 3,681,830 3,089,778 58,608
紐約州 3,474 2,614,549 2,174,577 56,747
伊利諾伊州 0 1,680,908 1,566,181 28,414
佐治亞州 0 1,625,399 1,153,694 28,519
賓夕法尼亞州 3,414 1,538,296 1,396,742 31,023
俄亥俄州 2,540 1,521,844 1,413,599 23,955
北卡羅萊納州 0 1,463,410 1,399,393 17,765
田納西州 0 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,797
確診累積
+15(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,588
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 0 3,211 3,172 8
上海 1 2,705 2,639 7
黑龍江 0 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 0 1,558 1,446 2
河南 0 1,553 1,511 22
浙江 0 1,465 1,405 1
河北 2 1,321 1,310 7
福建 0 1,298 1,266 1
香港疫情全球數據
12,324
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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