  • 23°C
香港時間 : 20211024日 (日) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/10/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,324
確診/疑似
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
244,247,756
確診累積
+241,197(較上日)		 4,962,327
死亡個案
+4,500(較上日)		 224,756,029
治癒人數
+206,639(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 29,614 46,294,210 39,502,079 756,205
印度 13,512 34,175,468 33,548,605 454,301
巴西 11,716 21,723,559 20,895,886 605,569
英國 0 8,734,934 7,116,179 139,461
俄羅斯 35,660 8,241,643 7,165,921 230,600
土耳其 26,217 7,827,013 7,259,585 68,917
法國 6,291 7,120,863 6,909,619 117,463
伊朗 0 5,851,670 5,402,865 125,052
阿根廷 908 5,279,818 5,145,609 115,823
西班牙 0 4,997,732 4,848,432 87,132
哥倫比亞 1,660 4,989,681 4,833,552 127,032
意大利 0 4,737,462 4,531,644 131,802
德國 6,555 4,464,667 4,206,400 95,794
印尼 0 4,239,396 4,081,417 143,176
墨西哥 4,452 3,781,661 3,141,429 286,259
波蘭 4,727 2,972,927 2,686,129 76,447
南非 449 2,919,332 2,811,178 88,914
烏克蘭 20,791 2,769,405 2,375,776 63,872
菲律賓 5,256 2,756,923 2,654,173 41,793
馬來西亞 5,828 2,426,050 2,320,391 28,354
美國疫情全球數據
46,294,210
確診累積
+29,614(較上日)		 756,205
死亡個案
+484(較上日)		 39,502,079
治癒人數
+37,249(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,086 4,757,672 2,530,325 71,544
德克薩斯州 2,598 4,209,137 4,014,075 70,649
佛羅里達州 0 3,681,830 3,089,778 58,608
紐約州 3,414 2,611,075 2,170,702 56,732
伊利諾伊州 0 1,680,908 1,566,181 28,414
佐治亞州 0 1,625,399 1,153,694 28,519
賓夕法尼亞州 4,573 1,534,882 1,396,742 31,016
俄亥俄州 3,466 1,519,304 1,409,858 23,955
北卡羅萊納州 0 1,463,410 1,399,393 17,765
田納西州 0 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,765
確診累積
+44(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,558
治癒人數
+28(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 1 3,211 3,172 8
上海 4 2,704 2,635 7
黑龍江 0 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 1 1,558 1,431 2
河南 0 1,553 1,511 22
浙江 8 1,465 1,405 1
河北 1 1,319 1,310 7
福建 0 1,298 1,263 1
香港疫情全球數據
12,324
確診累積
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

土耳其總統擬驅逐10國大使出境 包括美加德
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
【輝瑞疫苗】5至11歲兒童 有效率逾90%
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴
Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間18:00）
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離