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新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/10/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日　時間12:00）
香港疫情全球數據
12,320
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
244,155,710
確診累積
+149,151(較上日)		 4,960,614
死亡個案
+2,787(較上日)		 224,688,935
治癒人數
+139,545(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 29,614 46,294,210 39,502,079 756,205
印度 12,887 34,174,843 33,540,950 454,301
巴西 11,716 21,723,559 20,895,886 605,569
英國 0 8,734,934 7,116,179 139,461
俄羅斯 0 8,205,983 7,143,137 229,528
土耳其 26,217 7,827,013 7,259,585 68,917
法國 6,291 7,120,863 6,909,619 117,463
伊朗 0 5,851,670 5,402,865 125,052
阿根廷 908 5,279,818 5,145,609 115,823
西班牙 0 4,997,732 4,848,432 87,132
哥倫比亞 1,660 4,989,681 4,833,552 127,032
意大利 0 4,737,462 4,531,644 131,802
德國 6,555 4,464,667 4,200,000 95,794
印尼 0 4,239,396 4,081,417 143,176
墨西哥 4,452 3,781,661 3,141,429 286,259
波蘭 0 2,968,200 2,683,645 76,434
南非 449 2,919,332 2,811,178 88,914
菲律賓 0 2,751,667 2,647,031 41,585
烏克蘭 0 2,748,614 2,369,695 63,486
馬來西亞 5,828 2,426,050 2,320,391 28,534
美國疫情全球數據
46,294,210
確診累積
+29,614(較上日)		 756,205
死亡個案
+484(較上日)		 39,502,079
治癒人數
+37,249(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,086 4,757,672 2,530,325 71,544
德克薩斯州 2,598 4,209,137 4,014,075 70,649
佛羅里達州 0 3,681,830 3,089,778 58,608
紐約州 3,414 2,611,075 2,170,702 56,732
伊利諾伊州 0 1,680,908 1,566,181 28,414
佐治亞州 0 1,625,399 1,153,694 28,519
賓夕法尼亞州 4,573 1,534,882 1,396,742 31,016
俄亥俄州 3,466 1,519,304 1,409,858 23,955
北卡羅萊納州 0 1,463,410 1,399,393 17,765
田納西州 0 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,765
確診累積
+44(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,558
治癒人數
+28(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 1 3,211 3,172 8
上海 4 2,704 2,635 7
黑龍江 0 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 1 1,558 1,431 2
河南 0 1,553 1,511 22
浙江 8 1,465 1,405 1
河北 1 1,319 1,310 7
福建 0 1,298 1,263 1
香港疫情全球數據
12,320
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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