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艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|12,320
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|244,155,710
確診累積
+149,151(較上日)
|4,960,614
死亡個案
+2,787(較上日)
|224,688,935
治癒人數
+139,545(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|29,614
|46,294,210
|39,502,079
|756,205
|印度
|12,887
|34,174,843
|33,540,950
|454,301
|巴西
|11,716
|21,723,559
|20,895,886
|605,569
|英國
|0
|8,734,934
|7,116,179
|139,461
|俄羅斯
|0
|8,205,983
|7,143,137
|229,528
|土耳其
|26,217
|7,827,013
|7,259,585
|68,917
|法國
|6,291
|7,120,863
|6,909,619
|117,463
|伊朗
|0
|5,851,670
|5,402,865
|125,052
|阿根廷
|908
|5,279,818
|5,145,609
|115,823
|西班牙
|0
|4,997,732
|4,848,432
|87,132
|哥倫比亞
|1,660
|4,989,681
|4,833,552
|127,032
|意大利
|0
|4,737,462
|4,531,644
|131,802
|德國
|6,555
|4,464,667
|4,200,000
|95,794
|印尼
|0
|4,239,396
|4,081,417
|143,176
|墨西哥
|4,452
|3,781,661
|3,141,429
|286,259
|波蘭
|0
|2,968,200
|2,683,645
|76,434
|南非
|449
|2,919,332
|2,811,178
|88,914
|菲律賓
|0
|2,751,667
|2,647,031
|41,585
|烏克蘭
|0
|2,748,614
|2,369,695
|63,486
|馬來西亞
|5,828
|2,426,050
|2,320,391
|28,534
|美國疫情全球數據
|46,294,210
確診累積
+29,614(較上日)
|756,205
死亡個案
+484(較上日)
|39,502,079
治癒人數
+37,249(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,086
|4,757,672
|2,530,325
|71,544
|德克薩斯州
|2,598
|4,209,137
|4,014,075
|70,649
|佛羅里達州
|0
|3,681,830
|3,089,778
|58,608
|紐約州
|3,414
|2,611,075
|2,170,702
|56,732
|伊利諾伊州
|0
|1,680,908
|1,566,181
|28,414
|佐治亞州
|0
|1,625,399
|1,153,694
|28,519
|賓夕法尼亞州
|4,573
|1,534,882
|1,396,742
|31,016
|俄亥俄州
|3,466
|1,519,304
|1,409,858
|23,955
|北卡羅萊納州
|0
|1,463,410
|1,399,393
|17,765
|田納西州
|0
|1,272,558
|1,238,709
|16,158
|中國大陸疫情全球數據
|96,765
確診累積
+44(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,558
治癒人數
+28(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|1
|3,211
|3,172
|8
|上海
|4
|2,704
|2,635
|7
|黑龍江
|0
|1,713
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|雲南
|1
|1,558
|1,431
|2
|河南
|0
|1,553
|1,511
|22
|浙江
|8
|1,465
|1,405
|1
|河北
|1
|1,319
|1,310
|7
|福建
|0
|1,298
|1,263
|1
|香港疫情全球數據
|12,320
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫