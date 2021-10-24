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艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月24日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,320
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|244,025,085
確診累積
+18,526(較上日)
|4,958,573
死亡個案
+746(較上日)
|222,846,134
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|46,264,596
|39,464,830
|755,721
|印度
|12,680
|34,174,636
|33,540,315
|454,301
|巴西
|0
|21,711,843
|20,885,484
|605,211
|英國
|0
|8,734,934
|7,116,179
|139,461
|俄羅斯
|0
|8,205,983
|7,143,137
|229,528
|土耳其
|0
|7,800,796
|7,231,922
|68,700
|法國
|0
|7,114,572
|6,905,904
|117,440
|伊朗
|0
|5,851,670
|5,402,865
|125,052
|阿根廷
|0
|5,278,910
|5,144,364
|115,819
|西班牙
|0
|4,997,732
|4,848,432
|87,132
|哥倫比亞
|0
|4,988,021
|4,832,049
|126,994
|意大利
|0
|4,737,462
|4,531,644
|131,802
|德國
|0
|4,458,112
|4,200,000
|95,794
|印尼
|0
|4,239,396
|4,081,417
|143,176
|墨西哥
|0
|3,777,209
|3,137,453
|285,953
|波蘭
|0
|2,968,200
|2,683,645
|76,434
|南非
|0
|2,918,883
|2,810,740
|88,891
|菲律賓
|0
|2,751,667
|2,647,031
|41,585
|烏克蘭
|0
|2,748,614
|2,369,695
|63,486
|馬來西亞
|5,828
|2,426,050
|2,320,391
|28,534
|美國疫情全球數據
|46,264,596
確診累積
0(較上日)
|755,721
死亡個案
0(較上日)
|39,464,830
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,755,586
|2,530,073
|71,525
|德克薩斯州
|0
|4,206,539
|4,003,818
|70,459
|佛羅里達州
|0
|3,681,830
|3,089,778
|58,608
|紐約州
|0
|2,607,661
|2,167,463
|56,713
|伊利諾伊州
|0
|1,680,908
|1,566,181
|28,414
|佐治亞州
|0
|1,625,399
|1,153,694
|28,519
|賓夕法尼亞州
|0
|1,530,309
|1,392,581
|30,955
|俄亥俄州
|0
|1,515,838
|1,404,693
|23,955
|北卡羅萊納州
|0
|1,463,410
|1,399,393
|17,765
|田納西州
|0
|1,272,558
|1,238,709
|16,158
|中國大陸疫情全球數據
|96,721
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,530
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|0
|3,210
|3,171
|8
|上海
|0
|2,700
|2,634
|7
|黑龍江
|0
|1,713
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|雲南
|0
|1,557
|1,415
|2
|河南
|0
|1,553
|1,510
|22
|浙江
|0
|1,457
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|0
|1,298
|1,259
|1
|香港疫情全球數據
|12,320
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫