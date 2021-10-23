  • 21°C
香港時間 : 20211023日 (六) 22:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/10/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日　時間22:00）
香港疫情全球數據
12,320
確診/疑似
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
243,943,352
確診累積
+375,962(較上日)		 4,957,506
死亡個案
+7,351(較上日)		 224,499,782
治癒人數
+368,170(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 84,115 46,264,596 39,464,830 755,721
印度 14,614 34,159,562 33,532,126 453,742
巴西 14,502 21,711,843 20,885,484 605,211
英國 0 8,689,949 7,086,096 139,326
俄羅斯 37,678 8,205,983 7,143,137 229,528
土耳其 28,192 7,800,796 7,231,922 68,700
法國 6,366 7,114,572 6,905,904 117,440
伊朗 7,081 5,851,670 5,402,865 125,052
阿根廷 1,385 5,278,910 5,144,364 115,819
西班牙 2,556 4,997,732 4,848,432 87,132
哥倫比亞 1,772 4,988,021 4,832,049 126,994
意大利 0 4,733,557 4,528,065 131,763
德國 0 4,455,400 4,200,000 95,794
印尼 802 4,239,396 4,081,417 143,176
墨西哥 4,653 3,777,209 3,137,453 285,953
波蘭 6,277 2,968,200 2,683,645 76,434
南非 517 2,918,883 2,810,740 88,891
菲律賓 5,778 2,751,667 2,647,031 41,585
烏克蘭 23,229 2,748,614 2,369,695 63,486
馬來西亞 6,630 2,420,222 2,311,213 28,312
美國疫情全球數據
46,264,596
確診累積
+84,115(較上日)		 755,721
死亡個案
+1,876(較上日)		 39,464,830
治癒人數
+112,808(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,966 4,755,586 2,530,073 71,525
德克薩斯州 4,875 4,206,539 4,003,818 70,459
佛羅里達州 2,006 3,681,830 3,089,778 58,608
紐約州 4,003 2,607,661 2,167,463 56,713
伊利諾伊州 2,969 1,680,908 1,566,181 28,414
佐治亞州 1,536 1,625,399 1,153,694 28,519
賓夕法尼亞州 0 1,530,309 1,392,581 30,955
俄亥俄州 4,078 1,515,838 1,404,693 23,955
北卡羅萊納州 2,609 1,463,410 1,399,393 17,765
田納西州 1,682 1,272,558 1,238,709 16,158
中國大陸疫情全球數據
96,721
確診累積
+38(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,530
治癒人數
+19(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 1 3,210 3,171 8
上海 3 2,700 2,634 7
黑龍江 1 1,713 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
雲南 2 1,557 1,415 2
河南 0 1,553 1,510 22
浙江 0 1,457 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 2 1,298 1,259 1
香港疫情全球數據
12,320
確診累積
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間22:00）
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
【英國王室】威廉夫婦新合照 罕見公開場合放閃
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）
英國4歲「新美斯」加盟阿仙奴 幼稚園未讀完已被相中
英國4歲「新美斯」加盟阿仙奴 幼稚園未讀完已被相中
Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴
Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴