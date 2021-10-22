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泰國吸外資料推新簽證計劃 子女配偶亦受惠
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|12,312
確診/疑似
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|243,214,263
確診累積
+116,278(較上日)
|4,944,165
死亡個案
+1,746(較上日)
|222,139,339
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|49,098
|46,142,011
|39,311,415
|752,859
|印度
|3,751
|34,142,441
|33,506,817
|453,076
|巴西
|0
|21,680,489
|20,861,055
|604,303
|英國
|0
|8,641,221
|7,057,586
|139,146
|俄羅斯
|0
|8,131,164
|7,091,607
|227,389
|土耳其
|28,465
|7,772,604
|7,201,620
|68,472
|法國
|6,127
|7,108,206
|6,900,991
|117,411
|伊朗
|0
|5,833,525
|5,375,475
|124,763
|阿根廷
|0
|5,275,984
|5,142,102
|115,770
|西班牙
|1,881
|4,995,176
|4,846,456
|87,102
|哥倫比亞
|0
|4,984,751
|4,829,427
|126,931
|意大利
|0
|4,729,678
|4,524,204
|131,724
|德國
|7,214
|4,446,857
|4,182,800
|95,753
|印尼
|0
|4,237,834
|4,079,120
|143,120
|墨西哥
|0
|3,767,758
|3,129,544
|285,347
|波蘭
|0
|2,956,207
|2,679,824
|76,300
|南非
|520
|2,918,366
|2,810,316
|88,835
|菲律賓
|0
|2,740,111
|2,633,039
|41,237
|烏克蘭
|0
|2,701,600
|2,352,835
|62,389
|馬來西亞
|6,210
|2,413,592
|2,297,289
|28,234
|美國疫情全球數據
|46,142,011
確診累積
+49,098(較上日)
|752,859
死亡個案
+1,044(較上日)
|39,311,415
治癒人數
+56,169(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,472
|4,744,134
|2,523,374
|71,325
|德克薩斯州
|2,260
|4,198,387
|3,991,231
|70,201
|佛羅里達州
|0
|3,677,463
|3,054,308
|58,143
|紐約州
|2,263
|2,600,862
|2,161,997
|56,659
|伊利諾伊州
|2,146
|1,677,939
|1,562,628
|28,382
|佐治亞州
|1,487
|1,623,863
|1,149,130
|28,344
|賓夕法尼亞州
|4,998
|1,525,813
|1,373,231
|30,865
|俄亥俄州
|4,084
|1,511,760
|1,399,126
|23,616
|北卡羅萊納州
|3,003
|1,460,801
|1,399,393
|17,696
|田納西州
|0
|1,269,289
|1,234,009
|16,052
|中國大陸疫情全球數據
|96,642
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,494
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,305
|63,784
|4,512
|廣東
|0
|3,208
|3,169
|8
|上海
|0
|2,695
|2,621
|7
|黑龍江
|0
|1,712
|1,697
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|河南
|0
|1,552
|1,510
|22
|雲南
|0
|1,551
|1,408
|2
|浙江
|0
|1,457
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|0
|1,296
|1,255
|1
|香港疫情全球數據
|12,312
確診累積
0(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫