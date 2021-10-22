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新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/10/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日　時間02:00）
香港疫情全球數據
12,312
確診/疑似
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
243,121,997
確診累積
+24,012(較上日)		 4,942,774
死亡個案
+355(較上日)		 222,043,077
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 10,169 46,103,082 39,258,998 751,978
印度 3,709 34,142,399 33,506,775 453,074
巴西 0 21,680,489 20,861,055 604,303
英國 0 8,641,221 7,057,586 139,146
俄羅斯 0 8,131,164 7,091,607 227,389
土耳其 0 7,744,139 7,172,460 68,274
法國 0 7,102,079 6,896,077 117,376
伊朗 0 5,833,525 5,375,475 124,763
阿根廷 0 5,275,984 5,142,102 115,770
西班牙 1,881 4,995,176 4,846,456 87,102
哥倫比亞 0 4,984,751 4,829,427 126,931
意大利 0 4,729,678 4,524,204 131,724
德國 0 4,439,643 4,182,800 95,717
印尼 0 4,237,834 4,079,120 143,120
墨西哥 0 3,767,758 3,129,544 285,347
波蘭 0 2,956,207 2,679,824 76,300
南非 0 2,917,846 2,809,238 88,754
菲律賓 0 2,740,111 2,633,039 41,237
烏克蘭 0 2,701,600 2,352,835 62,389
馬來西亞 0 2,407,382 2,297,289 28,138
美國疫情全球數據
46,103,082
確診累積
+10,169(較上日)		 751,978
死亡個案
+163(較上日)		 39,258,998
治癒人數
+3,752(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,742,662 2,522,888 71,232
德克薩斯州 0 4,196,127 3,988,130 70,013
佛羅里達州 0 3,677,463 3,054,308 58,143
紐約州 0 2,598,599 2,161,997 56,640
伊利諾伊州 0 1,675,793 1,559,076 28,344
佐治亞州 0 1,622,376 1,145,345 28,234
賓夕法尼亞州 4,998 1,525,813 1,368,733 30,865
俄亥俄州 0 1,507,676 1,393,333 23,616
北卡羅萊納州 0 1,457,798 1,399,393 17,640
田納西州 0 1,269,289 1,234,009 16,052
中國大陸疫情全球數據
96,642
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,494
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,305 63,784 4,512
廣東 0 3,208 3,169 8
上海 0 2,695 2,621 7
黑龍江 0 1,712 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
河南 0 1,552 1,510 22
雲南 0 1,551 1,408 2
浙江 0 1,457 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 0 1,296 1,255 1
香港疫情全球數據
12,312
確診累積
0(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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