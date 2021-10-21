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新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/10/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日　時間23:00）
香港疫情全球數據
12,312
確診/疑似
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
243,041,829
確診累積
+406,094(較上日)		 4,942,260
死亡個案
+8,451(較上日)		 223,712,271
治癒人數
+388,696(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 90,860 46,092,913 39,255,246 751,815
印度 15,770 34,138,690 33,501,231 453,005
巴西 15,610 21,680,489 20,861,055 604,303
英國 0 8,589,737 7,028,711 139,031
俄羅斯 36,339 8,131,164 7,091,607 227,389
土耳其 29,760 7,744,139 7,172,460 68,274
法國 6,036 7,102,079 6,896,077 117,376
伊朗 11,788 5,833,525 5,375,475 124,763
阿根廷 1,218 5,275,984 5,142,102 115,770
西班牙 0 4,993,295 4,844,491 87,082
哥倫比亞 1,224 4,984,751 4,829,427 126,931
意大利 0 4,725,887 4,520,531 131,688
德國 18,545 4,439,643 4,182,800 95,717
印尼 633 4,237,834 4,079,120 143,120
墨西哥 5,069 3,767,758 3,129,544 285,347
波蘭 5,591 2,956,207 2,679,824 76,300
南非 591 2,917,846 2,809,238 88,754
菲律賓 4,742 2,740,111 2,633,039 41,237
烏克蘭 22,415 2,701,600 2,352,835 62,389
馬來西亞 5,516 2,407,382 2,297,289 28,138
美國疫情全球數據
46,092,913
確診累積
+90,860(較上日)		 751,815
死亡個案
+2,988(較上日)		 39,255,246
治癒人數
+113,728(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,743 4,742,662 2,522,888 71,232
德克薩斯州 5,850 4,196,127 3,988,130 70,013
佛羅里達州 2,571 3,677,463 3,054,308 58,143
紐約州 5,042 2,598,599 2,161,997 56,640
伊利諾伊州 2,447 1,675,793 1,559,076 28,344
佐治亞州 1,682 1,622,376 1,145,345 28,234
賓夕法尼亞州 0 1,520,815 1,368,733 30,772
俄亥俄州 4,574 1,507,676 1,393,333 23,616
北卡羅萊納州 2,610 1,457,798 1,399,393 17,640
田納西州 1,926 1,269,289 1,234,009 16,052
中國大陸疫情全球數據
96,642
確診累積
+33(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,494
治癒人數
+34(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 2 68,305 63,784 4,512
廣東 1 3,208 3,169 8
上海 6 2,695 2,621 7
黑龍江 0 1,712 1,697 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
河南 1 1,552 1,510 22
雲南 0 1,551 1,408 2
浙江 0 1,457 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 0 1,296 1,255 1
香港疫情全球數據
12,312
確診累積
+6(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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