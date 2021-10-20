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新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/10/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日　時間18:00）
香港疫情全球數據
12,306
確診/疑似
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
+9(較上日)
環球疫情全球數據
242,471,675
確診累積
+309,291(較上日)		 4,932,019
死亡個案
+6,278(較上日)		 223,204,713
治癒人數
+323,700(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 86,870 45,996,507 39,139,600 748,652
印度 2,486 34,108,996 33,478,247 452,684
巴西 12,969 21,664,879 20,838,188 603,902
英國 0 8,541,192 6,991,909 138,852
俄羅斯 34,073 8,094,825 7,065,712 226,353
土耳其 30,862 7,714,379 7,143,657 68,060
法國 5,934 7,096,043 6,890,922 117,355
伊朗 0 5,809,967 5,347,483 124,423
阿根廷 1,303 5,274,766 5,141,288 115,737
西班牙 1,889 4,990,767 4,842,516 87,051
哥倫比亞 952 4,983,527 4,828,195 126,910
意大利 0 4,722,188 4,515,987 131,655
德國 7,294 4,410,332 4,164,600 95,588
印尼 0 4,236,287 4,076,541 143,049
墨西哥 4,220 3,762,689 3,122,072 284,923
波蘭 5,560 2,950,616 2,678,423 76,254
南非 452 2,917,255 2,808,160 88,674
菲律賓 3,634 2,735,369 2,627,331 40,977
烏克蘭 18,912 2,679,185 2,344,799 61,843
馬來西亞 5,745 2,401,866 2,287,888 28,062
美國疫情全球數據
45,996,507
確診累積
+86,870(較上日)		 748,652
死亡個案
+2,123(較上日)		 39,139,600
治癒人數
+147,302(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,711 4,737,919 2,519,626 71,087
德克薩斯州 6,418 4,190,277 3,977,995 69,760
佛羅里達州 2,122 3,674,892 3,036,277 58,143
紐約州 3,337 2,593,557 2,159,356 56,596
伊利諾伊州 2,071 1,673,346 1,554,773 28,292
佐治亞州 1,679 1,620,694 1,141,781 28,076
賓夕法尼亞州 3,899 1,517,231 1,365,507 30,638
俄亥俄州 3,617 1,503,102 1,387,104 23,616
北卡羅萊納州 1,374 1,455,188 1,399,393 17,575
田納西州 1,111 1,267,363 1,231,344 15,973
中國大陸疫情全球數據
96,601
確診累積
+18(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,460
治癒人數
+39(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,303 63,784 4,512
廣東 3 3,207 3,164 8
上海 7 2,689 2,618 7
黑龍江 0 1,712 1,695 13
江蘇 0 1,600 1,596 0
河南 1 1,551 1,509 22
雲南 1 1,551 1,399 2
浙江 0 1,457 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 1 1,296 1,246 1
香港疫情全球數據
12,306
確診累積
+4(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 12,003
治癒人數
+9(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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