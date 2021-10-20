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美研究指無打新冠疫苗 每隔16個月會再感染
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|12,306
確診/疑似
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
+9(較上日)
|環球疫情全球數據
|242,471,675
確診累積
+309,291(較上日)
|4,932,019
死亡個案
+6,278(較上日)
|223,204,713
治癒人數
+323,700(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|86,870
|45,996,507
|39,139,600
|748,652
|印度
|2,486
|34,108,996
|33,478,247
|452,684
|巴西
|12,969
|21,664,879
|20,838,188
|603,902
|英國
|0
|8,541,192
|6,991,909
|138,852
|俄羅斯
|34,073
|8,094,825
|7,065,712
|226,353
|土耳其
|30,862
|7,714,379
|7,143,657
|68,060
|法國
|5,934
|7,096,043
|6,890,922
|117,355
|伊朗
|0
|5,809,967
|5,347,483
|124,423
|阿根廷
|1,303
|5,274,766
|5,141,288
|115,737
|西班牙
|1,889
|4,990,767
|4,842,516
|87,051
|哥倫比亞
|952
|4,983,527
|4,828,195
|126,910
|意大利
|0
|4,722,188
|4,515,987
|131,655
|德國
|7,294
|4,410,332
|4,164,600
|95,588
|印尼
|0
|4,236,287
|4,076,541
|143,049
|墨西哥
|4,220
|3,762,689
|3,122,072
|284,923
|波蘭
|5,560
|2,950,616
|2,678,423
|76,254
|南非
|452
|2,917,255
|2,808,160
|88,674
|菲律賓
|3,634
|2,735,369
|2,627,331
|40,977
|烏克蘭
|18,912
|2,679,185
|2,344,799
|61,843
|馬來西亞
|5,745
|2,401,866
|2,287,888
|28,062
|美國疫情全球數據
|45,996,507
確診累積
+86,870(較上日)
|748,652
死亡個案
+2,123(較上日)
|39,139,600
治癒人數
+147,302(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,711
|4,737,919
|2,519,626
|71,087
|德克薩斯州
|6,418
|4,190,277
|3,977,995
|69,760
|佛羅里達州
|2,122
|3,674,892
|3,036,277
|58,143
|紐約州
|3,337
|2,593,557
|2,159,356
|56,596
|伊利諾伊州
|2,071
|1,673,346
|1,554,773
|28,292
|佐治亞州
|1,679
|1,620,694
|1,141,781
|28,076
|賓夕法尼亞州
|3,899
|1,517,231
|1,365,507
|30,638
|俄亥俄州
|3,617
|1,503,102
|1,387,104
|23,616
|北卡羅萊納州
|1,374
|1,455,188
|1,399,393
|17,575
|田納西州
|1,111
|1,267,363
|1,231,344
|15,973
|中國大陸疫情全球數據
|96,601
確診累積
+18(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,460
治癒人數
+39(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,303
|63,784
|4,512
|廣東
|3
|3,207
|3,164
|8
|上海
|7
|2,689
|2,618
|7
|黑龍江
|0
|1,712
|1,695
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,596
|0
|河南
|1
|1,551
|1,509
|22
|雲南
|1
|1,551
|1,399
|2
|浙江
|0
|1,457
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|1
|1,296
|1,246
|1
|香港疫情全球數據
|12,306
確診累積
+4(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|12,003
治癒人數
+9(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫