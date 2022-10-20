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Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|1,853,287
確診/疑似
0(較上日)
|10,297
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|631,311,562
確診累積
+225,519(較上日)
|6,577,453
死亡個案
+1,403(較上日)
|607,418,501
治癒人數
+199,695(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|78,622
|98,986,369
|96,426,941
|1,092,016
|印度
|1,540
|44,635,916
|44,079,485
|528,923
|法國
|63,031
|36,418,725
|35,186,869
|156,187
|德國
|0
|34,888,963
|33,103,000
|151,877
|巴西
|8,610
|34,813,678
|33,993,798
|687,478
|美國疫情全球數據
|98,986,369
確診累積
+78,622(較上日)
|1,092,016
死亡個案
+930(較上日)
|96,426,941
治癒人數
+40,822(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,290
|11,320,125
|11,038,802
|96,694
|德克薩斯州
|3,187
|7,986,129
|7,820,434
|91,539
|佛羅里達州
|1,689
|7,189,354
|7,057,017
|82,065
|紐約州
|3,158
|6,370,426
|6,253,136
|72,616
|伊利諾伊州
|639
|3,790,171
|3,691,725
|39,875
|中國大陸疫情全球數據
|256,515
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|246,977
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,437
|63,917
|4,512
|上海
|2
|64,240
|63,593
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,308
|5
|廣東
|40
|11,086
|10,434
|8
|海南
|0
|8,979
|8,943
|6
|香港疫情全球數據
|1,853,287
確診累積
0(較上日)
|10,297
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫