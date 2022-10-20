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新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2022/10/20

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1,853,287
確診/疑似
0(較上日)		 10,297
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
631,311,562
確診累積
+225,519(較上日)		 6,577,453
死亡個案
+1,403(較上日)		 607,418,501
治癒人數
+199,695(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 78,622 98,986,369 96,426,941 1,092,016
印度 1,540 44,635,916 44,079,485 528,923
法國 63,031 36,418,725 35,186,869 156,187
德國 0 34,888,963 33,103,000 151,877
巴西 8,610 34,813,678 33,993,798 687,478
美國疫情全球數據
98,986,369
確診累積
+78,622(較上日)		 1,092,016
死亡個案
+930(較上日)		 96,426,941
治癒人數
+40,822(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,290 11,320,125 11,038,802 96,694
德克薩斯州 3,187 7,986,129 7,820,434 91,539
佛羅里達州 1,689 7,189,354 7,057,017 82,065
紐約州 3,158 6,370,426 6,253,136 72,616
伊利諾伊州 639 3,790,171 3,691,725 39,875
中國大陸疫情全球數據
256,515
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 246,977
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,437 63,917 4,512
上海 2 64,240 63,593 595
吉林 0 40,329 40,308 5
廣東 40 11,086 10,434 8
海南 0 8,979 8,943 6
香港疫情全球數據
1,853,287
確診累積
0(較上日)		 10,297
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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