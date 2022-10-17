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【烏克蘭戰爭】基輔再遭無人機襲擊 烏稱俄軍死亡人數逼近6.5萬
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|1,837,848
確診/疑似
0(較上日)
|10,273
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|630,035,245
確診累積
+143,494(較上日)
|6,572,964
死亡個案
+334(較上日)
|606,236,148
治癒人數
+246,267(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|24,484
|98,850,125
|96,260,679
|1,090,536
|印度
|2,060
|44,630,888
|44,075,149
|528,905
|法國
|41,973
|36,258,607
|35,008,719
|155,816
|巴西
|616
|34,792,386
|33,953,433
|687,197
|德國
|0
|34,608,835
|32,936,700
|151,420
|美國疫情全球數據
|98,850,125
確診累積
+24,484(較上日)
|1,090,536
死亡個案
+162(較上日)
|96,260,679
治癒人數
+62,810(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|17,027
|11,316,265
|11,019,513
|96,643
|德克薩斯州
|0
|7,977,960
|7,809,191
|91,492
|佛羅里達州
|0
|7,182,674
|7,050,787
|81,910
|紐約州
|3,686
|6,357,474
|6,240,572
|72,482
|伊利諾伊州
|0
|3,784,083
|3,683,279
|39,843
|中國大陸疫情全球數據
|256,018
確診累積
+245(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|246,329
治癒人數
+286(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,432
|63,917
|4,512
|上海
|7
|64,235
|63,590
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,308
|5
|廣東
|41
|10,937
|10,243
|8
|海南
|0
|8,979
|8,937
|6
|香港疫情全球數據
|1,837,848
確診累積
0(較上日)
|10,273
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫