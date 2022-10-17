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新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2022/10/17

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月17日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1,837,848
確診/疑似
0(較上日)		 10,273
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
630,035,245
確診累積
+143,494(較上日)		 6,572,964
死亡個案
+334(較上日)		 606,236,148
治癒人數
+246,267(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 24,484 98,850,125 96,260,679 1,090,536
印度 2,060 44,630,888 44,075,149 528,905
法國 41,973 36,258,607 35,008,719 155,816
巴西 616 34,792,386 33,953,433 687,197
德國 0 34,608,835 32,936,700 151,420
美國疫情全球數據
98,850,125
確診累積
+24,484(較上日)		 1,090,536
死亡個案
+162(較上日)		 96,260,679
治癒人數
+62,810(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 17,027 11,316,265 11,019,513 96,643
德克薩斯州 0 7,977,960 7,809,191 91,492
佛羅里達州 0 7,182,674 7,050,787 81,910
紐約州 3,686 6,357,474 6,240,572 72,482
伊利諾伊州 0 3,784,083 3,683,279 39,843
中國大陸疫情全球數據
256,018
確診累積
+245(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 246,329
治癒人數
+286(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,432 63,917 4,512
上海 7 64,235 63,590 595
吉林 0 40,329 40,308 5
廣東 41 10,937 10,243 8
海南 0 8,979 8,937 6
香港疫情全球數據
1,837,848
確診累積
0(較上日)		 10,273
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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