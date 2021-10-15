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英國檢測機構擺烏龍 4.3萬確診者變「無感染」
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|12,286
確診/疑似
+9(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,971
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|240,553,658
確診累積
+359,354(較上日)
|4,900,997
死亡個案
+7,148(較上日)
|221,222,864
治癒人數
+357,975(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|89,170
|45,639,012
|38,586,499
|741,893
|印度
|14,587
|34,037,592
|33,382,100
|451,847
|巴西
|14,288
|21,612,237
|20,758,597
|602,201
|英國
|0
|8,317,439
|6,802,672
|138,237
|俄羅斯
|32,196
|7,925,176
|6,960,024
|221,313
|土耳其
|30,709
|7,570,932
|7,014,239
|67,044
|法國
|5,187
|7,074,276
|6,866,428
|117,211
|伊朗
|11,857
|5,765,904
|5,294,981
|123,695
|阿根廷
|1,350
|5,270,003
|5,136,463
|115,633
|西班牙
|1,932
|4,982,138
|4,825,794
|86,917
|哥倫比亞
|1,387
|4,977,043
|4,820,423
|126,759
|意大利
|0
|4,709,753
|4,498,924
|131,461
|德國
|9,056
|4,366,243
|4,134,100
|95,334
|印尼
|915
|4,233,014
|4,070,807
|142,889
|墨西哥
|5,825
|3,744,574
|3,103,138
|283,574
|波蘭
|2,770
|2,933,834
|2,672,656
|76,067
|南非
|947
|2,914,827
|2,802,980
|88,506
|菲律賓
|7,560
|2,705,792
|2,586,369
|40,424
|烏克蘭
|13,624
|2,610,899
|2,316,582
|60,137
|馬來西亞
|8,084
|2,369,613
|2,240,345
|27,681
|美國疫情全球數據
|45,639,012
確診累積
+89,170(較上日)
|741,893
死亡個案
+2,090(較上日)
|38,586,499
治癒人數
+110,224(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,903
|4,711,450
|2,503,800
|70,653
|德克薩斯州
|6,112
|4,168,425
|3,932,052
|68,918
|佛羅里達州
|3,427
|3,664,013
|2,920,701
|57,711
|紐約州
|4,748
|2,571,117
|2,146,363
|56,428
|伊利諾伊州
|2,481
|1,663,364
|1,536,946
|28,152
|佐治亞州
|2,102
|1,613,794
|1,131,170
|27,565
|賓夕法尼亞州
|5,253
|1,496,399
|1,346,759
|30,391
|俄亥俄州
|5,143
|1,485,514
|1,360,503
|23,021
|北卡羅萊納州
|3,761
|1,443,699
|1,371,830
|17,410
|田納西州
|2,047
|1,260,980
|1,219,637
|15,769
|中國大陸疫情全球數據
|96,488
確診累積
+10(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|91,296
治癒人數
+93(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,300
|63,778
|4,512
|廣東
|0
|3,199
|3,155
|8
|上海
|1
|2,662
|2,600
|7
|黑龍江
|0
|1,711
|1,682
|13
|江蘇
|0
|1,600
|1,594
|0
|河南
|2
|1,547
|1,505
|22
|雲南
|3
|1,537
|1,345
|2
|浙江
|0
|1,454
|1,405
|1
|河北
|0
|1,318
|1,310
|7
|福建
|0
|1,294
|1,212
|1
|香港疫情全球數據
|12,286
確診累積
+9(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|11,971
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,194
|1,173
|16
|觀塘區
|0
|876
|858
|18
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|816
|797
|18
|東區
|0
|670
|657
|12
|深水埗區
|0
|667
|642
|24
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|626
|616
|10
|葵青區
|0
|612
|604
|6
|中西區
|0
|565
|561
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫