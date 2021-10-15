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新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/10/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（10月15日　時間20:00）
香港疫情全球數據
12,286
確診/疑似
+9(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,971
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
240,553,658
確診累積
+359,354(較上日)		 4,900,997
死亡個案
+7,148(較上日)		 221,222,864
治癒人數
+357,975(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 89,170 45,639,012 38,586,499 741,893
印度 14,587 34,037,592 33,382,100 451,847
巴西 14,288 21,612,237 20,758,597 602,201
英國 0 8,317,439 6,802,672 138,237
俄羅斯 32,196 7,925,176 6,960,024 221,313
土耳其 30,709 7,570,932 7,014,239 67,044
法國 5,187 7,074,276 6,866,428 117,211
伊朗 11,857 5,765,904 5,294,981 123,695
阿根廷 1,350 5,270,003 5,136,463 115,633
西班牙 1,932 4,982,138 4,825,794 86,917
哥倫比亞 1,387 4,977,043 4,820,423 126,759
意大利 0 4,709,753 4,498,924 131,461
德國 9,056 4,366,243 4,134,100 95,334
印尼 915 4,233,014 4,070,807 142,889
墨西哥 5,825 3,744,574 3,103,138 283,574
波蘭 2,770 2,933,834 2,672,656 76,067
南非 947 2,914,827 2,802,980 88,506
菲律賓 7,560 2,705,792 2,586,369 40,424
烏克蘭 13,624 2,610,899 2,316,582 60,137
馬來西亞 8,084 2,369,613 2,240,345 27,681
美國疫情全球數據
45,639,012
確診累積
+89,170(較上日)		 741,893
死亡個案
+2,090(較上日)		 38,586,499
治癒人數
+110,224(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,903 4,711,450 2,503,800 70,653
德克薩斯州 6,112 4,168,425 3,932,052 68,918
佛羅里達州 3,427 3,664,013 2,920,701 57,711
紐約州 4,748 2,571,117 2,146,363 56,428
伊利諾伊州 2,481 1,663,364 1,536,946 28,152
佐治亞州 2,102 1,613,794 1,131,170 27,565
賓夕法尼亞州 5,253 1,496,399 1,346,759 30,391
俄亥俄州 5,143 1,485,514 1,360,503 23,021
北卡羅萊納州 3,761 1,443,699 1,371,830 17,410
田納西州 2,047 1,260,980 1,219,637 15,769
中國大陸疫情全球數據
96,488
確診累積
+10(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 91,296
治癒人數
+93(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,300 63,778 4,512
廣東 0 3,199 3,155 8
上海 1 2,662 2,600 7
黑龍江 0 1,711 1,682 13
江蘇 0 1,600 1,594 0
河南 2 1,547 1,505 22
雲南 3 1,537 1,345 2
浙江 0 1,454 1,405 1
河北 0 1,318 1,310 7
福建 0 1,294 1,212 1
香港疫情全球數據
12,286
確診累積
+9(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 11,971
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,194 1,173 16
觀塘區 0 876 858 18
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 816 797 18
東區 0 670 657 12
深水埗區 0 667 642 24
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 626 616 10
葵青區 0 612 604 6
中西區 0 565 561 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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