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【烏克蘭戰爭】烏全境響起空襲警報 美批俄襲平民目標野蠻（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（10月11日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1,811,344
確診/疑似
+4,656(較上日)
|10,237
死亡個案
+9(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|627,196,535
確診累積
+341,630(較上日)
|6,563,889
死亡個案
+1,006(較上日)
|604,023,405
治癒人數
+368,807(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16,939
|98,572,011
|95,797,767
|1,087,976
|印度
|1,957
|44,616,394
|44,060,198
|528,822
|法國
|9,373
|35,875,626
|34,817,963
|155,535
|巴西
|1,543
|34,766,204
|33,926,118
|686,928
|德國
|172,536
|34,121,168
|32,701,100
|150,720
|美國疫情全球數據
|98,572,011
確診累積
+16,939(較上日)
|1,087,976
死亡個案
+96(較上日)
|95,797,767
治癒人數
+44,657(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|11,292,547
|10,966,116
|96,418
|德克薩斯州
|4,900
|7,969,217
|7,776,211
|91,423
|佛羅里達州
|0
|7,172,787
|7,032,311
|81,566
|紐約州
|2,657
|6,331,545
|6,213,451
|72,347
|伊利諾伊州
|0
|3,773,667
|3,666,687
|39,777
|中國大陸疫情全球數據
|254,066
確診累積
+491(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|244,736
治癒人數
+273(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,430
|63,916
|4,512
|上海
|6
|64,204
|63,557
|595
|吉林
|0
|40,329
|40,308
|5
|廣東
|65
|10,581
|10,007
|8
|海南
|0
|8,977
|8,932
|6
|香港疫情全球數據
|1,811,344
確診累積
+4,656(較上日)
|10,237
死亡個案
+9(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫