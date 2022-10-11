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新型冠狀肺炎全球疫情（10月11日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2022/10/11

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月11日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1,811,344
確診/疑似
+4,656(較上日)		 10,237
死亡個案
+9(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
627,196,535
確診累積
+341,630(較上日)		 6,563,889
死亡個案
+1,006(較上日)		 604,023,405
治癒人數
+368,807(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16,939 98,572,011 95,797,767 1,087,976
印度 1,957 44,616,394 44,060,198 528,822
法國 9,373 35,875,626 34,817,963 155,535
巴西 1,543 34,766,204 33,926,118 686,928
德國 172,536 34,121,168 32,701,100 150,720
美國疫情全球數據
98,572,011
確診累積
+16,939(較上日)		 1,087,976
死亡個案
+96(較上日)		 95,797,767
治癒人數
+44,657(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 11,292,547 10,966,116 96,418
德克薩斯州 4,900 7,969,217 7,776,211 91,423
佛羅里達州 0 7,172,787 7,032,311 81,566
紐約州 2,657 6,331,545 6,213,451 72,347
伊利諾伊州 0 3,773,667 3,666,687 39,777
中國大陸疫情全球數據
254,066
確診累積
+491(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 244,736
治癒人數
+273(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,430 63,916 4,512
上海 6 64,204 63,557 595
吉林 0 40,329 40,308 5
廣東 65 10,581 10,007 8
海南 0 8,977 8,932 6
香港疫情全球數據
1,811,344
確診累積
+4,656(較上日)		 10,237
死亡個案
+9(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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